Piața auto din România, invadată de mașini din China. Care sunt noile mărci favorite și câte astfel de înmatriculări au avut loc în ianuarie 2026

25 feb. 2026, 12:43, Actualitate
Piața auto din România, invadată de mașini din China / foto: Shutterstock

România începe să se orienteze și spre alte mărci auto, mai ieftine și importate din China. Străzile Bucureștilor sunt pline acum de mașini Dacia, Ford, BMW sau Skoda, dar printre ele încep să își facă loc și autoturismele constructorilor chinezi, arată economedia.ro.

Câteva mărci care se adaugă deja brandului britanic controlat de chinezi, MG: Cherry, BYD, Geely, Forthing, DFSK, BAIC sau Leapmotor.

Câte mașini chinezești s-au înmatriculat

În ianuarie 2026, în România s-au înmatriculat aproape 750 de autoturisme provenite de la constructori din China. Din cele 11 mărci prezente, cele mai multe modele sunt BYD, Cherry și Leapmotor, conform datelor Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI).

Practic, vorbim despre 10% din totalul mașinilor înscrise în circulație în ianuarie 2026 ca fiind mașini chinezești. Este o creștere substanțială faţă de anii trecuţi – de peste două ori mai mare decât în aceeași perioadă din 2025 și de aproape 30 de ori mai mare decât numărul de autoturisme înregistrate în ianuarie 2024, mai arată DGPCI.

Dar, este mai mult de atât: deja vorbim de un trend, căci anul trecut au fost înmatriculate în România peste 6.000 de auto „made in China”, de aproape trei ori mai multe decât în 2024.

De ce tot mai mulți români preferă mașinile chinezești? Reprezentații dealerilor auto spun că unul dintre principalele motive pentru îl reprezintă prețul atractiv. Practic, constructorii chinezi vin cu oferte imbatabile, cu 20% sau chiar 30% mai ieftine. Pe lângă preț, alte mărci oferă și garanții extinse, de șase ani, fără limită de km și buy-back în acest interval.

Piața auto din România, cel mai puternic declin din UE

Pe de altă parte, înmatriculările de autoturisme noi în Europa au scăzut în ritm anual în ianuarie 2026, acesta fiind primul declin înregistrat după luna iunie 2025, arată datele publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Asociația, care îi reprezintă pe cei 16 mari constructori auto din Europa, a informat că 961.382 de autoturisme au fost înmatriculate în ianuarie în Uniunea Europeană, Marea Britanie și țările EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția), în scădere cu 3,5% comparativ cu aceeași lună din 2025. Piața auto din Uniunea Europeană a înregistrat o contracție de 3,9% în ritm anual, până la 799.625 de autoturisme.

Piața auto din România a înregistrat un declin de 33,5% în ritm anual, în condițiile în care în prima lună a acestui an au fost înmatriculate doar 7.927 autoturisme, comparativ cu 11.920 autoturisme în luna ianuarie a anului trecut.

În funcție de motorizare, înmatriculările de mașini pe benzină în Europa au scăzut cu aproximativ 26% în ritm anual, cu un declin dramatic în Franța, respectiv 49% și în Germania, cu 30%. În schimb, vânzările de mașini electrice cu baterii, hibride plug-in și hibrid-electrice au crescut cu aproximativ 14%, 32% și 6% și, împreună, au reprezentat 69% din înmatriculări.

În rândul principalilor constructori generaliști, înmatriculările Volkswagen, Renault și Toyota în Europa au scăzut cu 3,8%, 15%, respectiv, 13,4%, în timp ce înmatriculările producătorului chinez BYD au crescut cu 165%.

Industria auto europeană este în mijlocul unei transformări majore, producătorii tradiționali de automobile luptându-se să concureze cu modelele chinezești mai ieftine și cu un efort acum amânat către decarbonizare.

Piața globală a ajuns inundată de mașinile chinezești care nu se pot vinde în China

Polonia a interzis accesul mașinilor fabricate în China în bazele militare, din cauza riscului de spionaj

