25 feb. 2026, 13:06, Știri externe
Istoricul Christophe Leribault, în vârstă de 62 de ani, va fi numit de Emmanuel Macron în locul lui Laurence des Cars la conducerea Muzeului Luvru, a aflat BFMTV, miercuri, confirmând astfel o informație publicată de Le Parisien.

Absolvent al École du Louvre, Christophe Leribault este, în prezent, președinte al castelului, muzeului și domeniului național Versailles. Acesta a fost, de asemenea, director al Petit Palais și președinte al Muzeului Orsay din 2021 până în 2024.

Laurence des Cars, fosta președintă a Luvrului, și-a prezentat demisia marți, 24 februarie, președintelui Republicii, care a acceptat-o și a precizat că decizia este un „act de responsabilitate” și că muzeul avea nevoie de un „nou impuls”.

Imediat după jaful bijuteriilor Coroanei franceze din octombrie, des Cars a spus că este pregătită să demisioneze după ce s-a raportat, în presă, că muzeul avea un nivel de securitate „deficitar”.

Reamintim că pe 19 octombrie 2025, patru hoți deghizați în muncitori au furat opt exponate ale Coroanei Franceze din Galeria Apolo a Muzeului Luvru, în valoare de aproximativ de 88 de milioane de euro. Au folosit un dispozitiv mecanic pentru a ajunge la Aripa Apollo a muzeului, unde au reușit să facă o gaură în camera în care se aflau bijuteriile.

De atunci, însă, incidentele la Luvru s-au ținut lanț. Sute de angajați ai faimosului muzeu din Paris au intrat în grevă în luna decembrie 2025, iar ușile acestuia au fost închise pentru vizitatori pentru mai multe perioade de timp. Au urmat apoi alte incidente, precum inundații și fraude la casa de bilete. Au existat inclusiv câteva cazuri în care influenceri străini sau activiști au reușit să atârne pe pereții muzeului diferite mesaje sociale sau imagini.

