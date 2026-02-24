ISC a aplicat în 2025 amenzi de aproape 20 de milioane de lei. Peste 300 de lucrări au fost oprite

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a aplicat, în anul 2025, amenzi în valoare de aproape 20 de milioane de lei, după ce a au fost date peste 2.200 de sancțiuni.

De asemenea, în 2025, inspectorii ISC au dispus oprirea a peste 300 de lucrări:

Inspectoratul de Stat în Construcții a desfășurat zeci de mii de controale în 2025. Câte deficiențe au fost constatate

În cursul anului 2025, au fost efectuate un număr de 28.692 activități de control, care se raportează la un număr de 75.652 comunicări făcute de către investitori privind începerea execuției lucrărilor de construcții în evidențele inspectoratelor județene în construcții, respectiv a Inspectoratului în Construcții al Municipiului București, în urma cărora au fost constatate 7.284 deficiențe, pentru care au fost dispuse 6.842 măsuri și aplicate 2.216 sancțiuni contravenționale, în cuantum de 19.230,30 mii lei.

Situația detaliată a datelor privind aria de activitate și activitatea de control efectuată de către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C., în anul 2025 este prezentată în Anexa nr. 1. Pe domenii de activitate, activitățile de control sunt centralizate și sistematizate după cum urmează: