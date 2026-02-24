Prima pagină » Știri externe » 6 zile până la expirarea ultimatumului lui Trump pentru Iran: Avioanele F-22 se îndreaptă spre Orientul Mijlociu

6 zile până la expirarea ultimatumului lui Trump pentru Iran: Avioanele F-22 se îndreaptă spre Orientul Mijlociu

24 feb. 2026, 19:42, Știri externe
Armata SUA a trimis 12 aeronave F-22 în regiunea Orientului Mijlociu. Acestea au fost staționate anterior în bazele aeriene ale Regatului Unit, susține The Times of Israel.  Trump a impus un ultimatul Iranului de 10 zile. 

Rapoartele indică că aeronavele SUA au decolat de la baza aeriană regală Lakenheath din Anglia și s-au alăturat aeronavelor KC-46 de realimentare care se îndreaptă spre regiune.

Trump nu blufează

Președintele american Donald Trump i-a oferit regimului autoritar de la Teheran un ultimatum de 10 zile pentru a încheia un acord nuclear cu SUA, prin care să promită că nu va produce arme atomice. Oficialii iranieni au declarat săptămâna trecută că se fac „progrese” în negocierile de la Geneva, dar au transmis Statelor Unite că Iranul refuză să renunțe la producția de rachete cu rază lungă.

SUA și-au extins semnificativ prezența navală în apropierea Iranului. Distrugătorul USS John Finn a intrat recent în regiunea CENTCOM. Astfel, SUA au staționat în total 12 nave de război americane în apele Orientului Mijlociu și în jurul acestora, fiind create două grupuri de atac, conduse de portavioanele USS Abraham Lincoln și USS Gerald R. Ford.

Între timp, Șeful Statului Major Interarme, generalul Forțelor Aeriene Dan Caine, a avertizat că atacurile împotriva Iranului ar putea fi riscante. El spune că ar putea atrage SUA într-un conflict prelungit și mai amplu. O acțiune militară ar putea avea repercusiuni în întreaga regiune. Ar putea atrage  represalii din partea unor intermediari iranieni. Trump a dezmințit orice dezacord și i-a reamintit că președintele SUA este comandantul suprem și că el ia decizia finală.

Ce sunt avioanele F-22?

Avioanele F-22 de vânătoare, fabricate în număr de 195 de exemplare de către Lockheed Martin Aeronautics, au tehnologie stealth, capabilități de lovire la sol, război electronic și cu o viteză de Mach 2.25.

Introduse în serviciul aviației SUA din 1997, acestea au fost utilizate în războaiele din Afganistan, Siria, Venezuela și Iran.  În 2030, ar urma să fie înlocuit de F-47.

Sursa Foto: Profimedia/US Air Force/Hepta

