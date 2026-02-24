Prima pagină » Știri politice » Administraţia Prezidenţială explică întârzierea în promulgarea legii pensiilor de serviciu, declarată constituțională de CCR acum o săptămână

Olga Borșcevschi
24 feb. 2026, 19:11, Știri politice
Administraţia Prezidenţială explică, marţi, de ce președintele Nicuşor Dan nu a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, după ce judecătorii CCR au declarat constituţională legea.

„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la existența unor posibile întârzieri în procesul de promulgare a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, declarată constituțională de Curtea Constituțională în data de 18 februarie, Administrația Prezidențială face următoarea precizare: Conform articolului 77, alineatul 3 din Constituția României, o lege care a făcut obiectul unei sesizări de neconstituționalitate poate fi promulgată de Președintele României doar după primirea deciziei Curții Constituționale, prin care i s-a confirmat constituționalitatea. După primirea comunicării din partea CCR, legea va ajunge la președintele României pentru promulgare”, transmite Administrația Prezidențială.

Judecătorii Curţii Constituţionale au respins, săptămâna trecută, după două luni şi cinci amânări, obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) la legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, ceea ce înseamnă că pensiile acestora pot fi reduse, iar vârsta de pensionare va creşte.

Șeful statului a transmis că salută decizia CCR privind reforma pensiilor magistraţilor iar recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră.

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Curg reacțiile după decizia CCR de validare a legii pensiilor magistraților. Ce spun Nicușor Dan, Ilie Bolojan, CSM. „Salutăm decizia” / „Va produce efecte grave”

Toni Neacșu, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională: „Este un precedent și pentru celelalte pensii de serviciu”

