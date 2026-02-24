Prima pagină » Actualitate » Consilierul lui Nicușor Dan s-a întâlnit cu fermierii. Mercosur, pesta porcină și finanțele UE, printre temele de discuție

24 feb. 2026, 19:25, Actualitate
Consilierul prezidențial al președintelui României, Radu Burnete, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare după ce s-a întâlnit cu fermierii la Palatul Cotroceni. Discuțiile au vizat principalele probleme ale agriculturii românești, pesta porcină, finanțele UE, dar și acordul Mercosur. 

Reprezentanții fermierilor și producătorilor agricoli din România s-au întâlnit marți, la Palatul Cotroceni, cu consilierul de stat Radu Burnete, pentru a discuta despre principalele probleme ale agriculturii și prioritățile legislative. Consilierul lui Nicușor Dan a scris pe Facebook că printre temele de interes ale agricultorilor s-au numărat viitorul cadru financiar al UE, tratatul cu Mercosur, reducerea deficitului comercial, pesta porcină și cadrul legislativ privind arenda.

„Am avut astăzi o lungă dezbatere cu reprezentanții fermierilor și producătorilor agricoli din România. Am discutat o mare parte dintre temele de interes pentru producătorii agricoli: viitorul cadru financiar al Uniunii Europene 2028-2034 și care sunt solicitările lor, tratatul cu Mercosur, reducerea deficitului comercial și stimularea procesării în România, pesta porcină, comasarea terenurilor sau cadrul legislativ privind arenda.”

De asemenea, Radu Burnete a mai spus că, deși temele de dezbatere au fost complicate, a agreat împreună cu agricultorii o serie de pași prin care problemele să fie rezolvate. În finalul postării, consilierul le-a mulțumit fermierilor pentru dialog și deschidere.

„Toate teme complicate însă pentru câteva dintre ele am agreat niște pași pe care îi vom face cu sprijinul Administrației Prezidențiale pentru a încerca să le rezolvăm. Le mulțumesc pentru deschiderea de care au dat dovadă și pentru dialogul deschis pe care l-am avut”, a scris Radu Burnete pe Facebook. 

