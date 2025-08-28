ISC organizează examen pentru autorizarea responsabililor tehnici cu execuția. Când se fac înscrieri

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) organizează sesiune de examene pentru autorizarea responsabililor tehnici cu execuția, în perioada 22.09 -26.09.2025.

Centrul de examinare unde se vor desfășura examenele de autorizare este în Municipiul București.

Cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examinare se va afișa programul şi adresa sălilor unde se vor desfăşura examenele de autorizare.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 07 august 2025, data serviciului poștal (adresa str. C.F. Robescu, Nr. 23, Sector 3, București), electronic (adresa de e-mail [email protected]) sau PCU electronic. Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării la această sesiune.

ISC, cea mai mare instituție din România care are în responsabilitate verificarea calității construcțiilor

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC), cea mai mare instituție din România care are în responsabilitate verificarea calității construcțiilor, își are originea în Corpul Tehnic al Lucrărilor Publice, înfiinţat în anul 1862, prin decret de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, ca serviciu de inspecţie pentru lucrările publice.

ISC are o tradiţie de aproape 150 de ani în ceea ce privește activităţile de control în domeniul construcţiilor.

Potrivit reprezentanților instituției, „Inspectoratul de Stat în Construcţii urmăreşte adaptarea programelor de activităţi la condiţiile concrete ale pieţei construcţiilor, pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor pe care le are în dezvoltarea economică a ţării şi realizarea politicilor sectoriale din domeniu, ca parte a Programelor Naţionale de Dezvoltare a României”.