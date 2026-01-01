2024 şi 2025 au fost nişte ani foarte solicitanţi pentru fostul lider al PSD, Marcel Ciolacu. Candidat pentru şefia partidului, apoi la alegerile prezidenţiale şi la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, acesta a avut mult de tras pe parcursul celor doi ani. Lucru resimţit şi de politician care a ilustrat tot acest parcurs printr-o fotografie sugestivă.

Ultimii doi ani au fost pentru Ciolacu unii nu foarte comozi, având în vedere că a pierdut bătălia pentru funcţia de preşedinte al României, în 2024, apoi preşdinţia partidului, dar a reuşit să revină spre finalul lui 2025 şi să câştige preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău.

La finele acestor bătălii politice, Ciolacu a ieşit cam şifonat, lucru resimţit, de altfel, şi de social-democrat care a ilustrat toată starea printr-un story pe pagina de Instagram.

Marcel Ciolacu a demisionat şi din funcţia de preşedinte al PSD, în urma pierderii alegerilor prezidenţiale din 2024, care au şi fost anulate, ulterior, prin decizia magistraţilor Curţii Constituţionale.

