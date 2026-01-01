Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj de condoleanțe și îi îndeamnă pe credincioși să se roage pentru cei care și-au pierdut viața sau au fost grav răniți în tragedia de la Crans-Montana, dar și pentru familiile lor.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a transmis un mesaj de condoleanțe tuturor celor implicați în tragedia de la stațiunea Crans-Montana din Elveția, unde cel puțin 47 de oameni au murit și alți 100 au fost răniți în incendiul izbuncit în noaptea de Revelion, într-un bar.

„Cu profundă durere am primit vestea despre tragicul eveniment petrecut, în data de 1 ianuarie 2026, la staţiunea de schi Crans-Montana, din Elveţia, în urma căruia 40 de persoane şi-au pierdut viaţa, iar aproximativ 100 au fost rănite.”

De asemenea, Preafericitul Daniel a adăugat că se roagă pentru victimele implicate în tragedie. „În aceste momente de întristare, înălţăm rugăciuni către Domnul Iisus Hristos, Cel ce este Învierea şi Viaţa (cf. Ioan 11, 25), pentru odihna sufletelor celor adormiţi, pentru vindecarea şi grabnica însănătoşire a celor răniţi şi pentru consolarea şi întărirea sufletească a familiilor acestora”, a transmis Patriarhul BOR.

