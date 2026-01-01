La Londra, o filmare cu un cuplu care întreținea acte sexuale la nivelul superior al unui troleibuz din Londra s-a viralizat pe platforma X.

Doi tineri, aparent îmbrăcați în haine de iarnă, cu fețele acoperite cu eșarfe, sunt căutați de poliție pentru comiterea unui act obscen în spațiul public.

Primarul Londrei este învinuit de internauți pentru situația „deplorabilă” din Londra

Primarul Sadiq Khan este ironizat și criticat aspru de internauți după politicile sale eșuate privind administrarea Londrei.

Numărul infractorilor și al oamenilor străzii a crescut în ultimii 10 ani în capitala Regatului Unit.

Londonezii conservatori îl învinuiesc în special pe edilul provenit dintr-o familie de origine pakistaneză pentru că ar fi distrus orașul care era cândva epicentrul unui imperiu glorios.

Sadiq Khan este primarul Londrei din 2016. Laburistul a fost reales la scrutinul din 2024 cu 43,8% din voturi.

Reacțiile furioase ale internauților

Majoritatea comentatorilor s-au arătat revoltați, furioși și dezgustați de comportamentul deviant al cuplului.

„Asta nu este dragoste, este exhibiționism, hărțuire, lipsă de respect total față de oameni și de copiii care ar putea fi prezenți la fața locului. Asemenea incidente arată că bunele maniere s-au dus”, a scris un utilizator, potrivit News18.

„La revedere Paris. Londra a devenit noul Oraș al Iubirii”, a scris o altă persoană pe X.

„Oamenii au început să aibă treptat comportament deviant de animale”, a scris un alt internaut.

În iunie 2025, doi turiști au fost surprinși că făceau sex în fața unei biserici britanice, cu un bărbat parțial dezbrăcat care chiar filma interacțiunea cu un telefon.

Sursa Foto: X

Autorul recomandă: Cazul primarului care și-a hărțuit sexual angajata. Psiholog, în exclusivitate pentru GÂNDUL: „Este una dintre cele mai grave forme de ABUZ de PUTERE”