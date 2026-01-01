Mai multe posturi ale MTV au fost deconectate în mai multe țări, inclusiv România. Paramount Global, proprietarul brandului, spune că decizia vine pe fondul unor măsuri agresive de reducere a costurilor și afectează canalele tematice MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV și MTV Live.

Cei de la Paramount Global vor închide canalele de muzică în regiuni precum Regatul Unit și Irlanda, Franța, Germania, Austria, Polonia, Ungaria, România, Australia și Brazilia. Inițiativa face parte dintr-un proces amplu de restructurare, în contextul fuziunii MTV cu Skydance Media din acest an. Vestea tristă vine după 44 de ani de emisie continuă, în care generațiile de tineri au consumat aproape exclusiv muzica prin intermediul televiziunii.

Măsura anunțată de deținătorul MTV are legătură cu o serie de reduceri agresive de costuri și reflectă schimbarea obiceiurilor de consum de muzică în era digitală. Apariția platformelor de streaming care oferă muzică personalizată și adaptată gusturilor s-au dovedit o concurență prea puternică în fața căreia televiziunea clasică nu a mai reușit să reziste.

Gigantul american a fost spațiul de lansare al videoclipului piesei „Thriller” a lui Michael Jackson, în decembrie 1983. De asemenea, MTV a început să fie difuzat în Europa în 1987, iar emisiunile noi precum „Unplugged” au lansat o varietate de artiști și au definit cultura pop muzicală a tinerilor. Totuși, brandul va rămâne în continuare pe piață prin intermediul platformelor digitale și al evenimentelor mari, VMA și EMA, însă fără posturile de televiziune.

