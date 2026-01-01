Prima pagină » Știri externe » Scene de groază în Belgia: Un suporter al naționalei de fotbal a Marocului a sărbătorit victoria de la meci cu kalașnikovul în stradă

Scene de groază în Belgia: Un suporter al naționalei de fotbal a Marocului a sărbătorit victoria de la meci cu kalașnikovul în stradă

01 ian. 2026, 23:16

Partidul naționalist Vlaams Belang a cerut imediat măsuri aspre după mai multe nereguli raportate pe durata celebrării victoriei naționalei de fotbal a Marocului de la Cupa Mondială a Națiunilor Africane. 

Incidentul a fost raportat la Bruxelles, luni, pe 29 decembrie, în urma meciului dintre Maroc și Zambia. Pe străzi, celebrarea victoriei Marocului împotriva Zambiei a degenerat în haos: artificii aruncate în preajma autoturismelor.

Un individ s-a plimbat pe un scuter ridicând o armă de foc în aer, precum fac rebelii africani. Naționala Marocului urmează să aibă un alt meci pe 4 ianuarie, iar poliția anunță că a luat măsuri de securitate.

Un procuror a deschis o anchetă, informează VRT.

