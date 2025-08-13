„Metroul merge mai departe”, a spus Emil Boc, luni, deşi proiectul a fost scos din PNRR şi Primăria Cluj-Napoca se bazează în acest moment strict pe resursele financiare pe care ar trebui să le asigure Ministerul Transporturilor, conform contractului angajat.

Metroul de la Cluj, o construcție de 21 de kilometri şi 19 staţii, anunțat inițial că va fi gata în anul 2028, ar urma să fie finalizat în 2031, dar fără bani europeni, doar cu fonduri de la stat.

„Metroul de la Cluj intră în faza subterană. Astăzi încep lucrările de construcție a puțului de lansare a mașinilor care vor fora în subteran cele două tuneluri pentru metroul de la Cluj. Această lucrare este de maximă complexitate și precizie. De aceea, ea presupune implicarea a peste 150 de proiectanți și ingineri care au lucrat și lucrează pentru ca aceste lucruri să se întâmple”, a spus, luni, Emil Boc.

Primarul orașului Cluj-Napoca anunță că a demarat lucrările în baza unui contract încheiat cu Guvernul.

„Metroul de la Cluj are contract de finanțare semnat până în 2031, data de finalizare, conform contractului existent, astăzi, de finanțare cu Guvernul României din trei surse: surse europene, buget național și certificate verzi. Acestea sunt sursele din contractul de finanțare și altul adițional pe care Primăria Cluj-Napoca l-a încheiat cu Guvernul României. Noi nu ne-am fi apucat de treabă dacă nu aveam un contract, repet, semnat, parafat explicit, care indică aceste surse de finanțare. Evident că nimeni nu are 2 miliarde de euro să pună pe masă să spună ia banii și împrăștie-i”, a mai declarat Boc.

Reacția Asociația Pro Infrastructura

Asociația Pro Infrastructura puncta, în urmă cu o lună, că metroul clujean n-are nici finanțare asigurată, nici proiect tehnic finalizat, deci nici autorizație de construire, însă debordează de promisiuni.

„Primăria Cluj-Napoca a plătit în 2024 un avans de 232 milioane euro, bani primiți de la Guvernul Ciolacu, către antreprenorul general Gülermak. Probabil domnul Boc are un plan precis de a face rost de ceilalți bani necesari ca să acopere valoarea contractului de aproximativ 1,8 miliarde € fără TVA.

Din avansul primit, Gülermak a cumpărat două TBM-uri, mașinăriile care sapă tunelurile, estimate la cel mult 30 de milioane €. Însă ele zac dezasamblate, fără proiect de conectare la o sursă de apă și energie electrică. Și fără fabrică de bolțari, prefabricatele din beton care “îmbracă” galeriile săpate de cârtițele mecanice”, mai arăta sursa citată.

Scurt istoric

Primii pași concreți s-au făcut în 2018, când Consiliul Local Cluj a aprobat proiectul de buget pe acel an în care, la poziția 27 din capitolul „Transporturi”, se alocau fonduri pentru „studiul de prefezabilitate, consultanță și diverse studii pentru construire metrou”.

Consorțiul SWS Engineering Spa – SYSTRA – Metrans a fost declarat câștigător în octombrie 2019, dar Metroul SA a depus o contestație, iar aceasta a fost admisă de Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC), care a decis, pe 8 noiembrie 2019, să „oblige autoritatea contractantă ca, în termen de 15 zile de la primirea prezentei decizii să excludă din procedura de atribuire oferta asocierii SWS Engineering SPA – Systra – Metrans Engineering SRL”.

În urma deciziei CNSC, asocierea Metroul SA – PADECO Co., LTD a devenit practic câștigătoarea licitației, dar Primăria Cluj și asocierea SWS Engineering – SYSTRA – Metrans au atacat decizia CNSC la Curtea de Apel Cluj, care le-a dat câștig de cauză pe 3 martie 2020.

În iunie 2023 a fost semnat contractul de construcție a metroului, data de finalizare fiind 2028. Primele 9 stații și depoul trebuie finalizate până în luna august 2026, dar nu obligatoriu date în circulație până la această dată. Proiectul întreg (inclusiv celelalte 10 stații rămase) ar putea fi finalizate până în anul 2031. În octombrie 2023 au început studiile geotehnice în teren (topografice și arheologice), urmând să dureze până în aprilie 2024. În decembrie al aceluiași an a fost aprobată exproprierea a 500 de imobile pentru construirea metroului.

După ce la finalul lunii mai 2024 a fost emisă autorizația de construcție, primele lucrări au început la 5 iunie 2024 în localitatea Florești.

FOTO: Raul Ștef/Mediafax

