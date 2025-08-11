Emil Boc a anunțat luni că „metroul de la Cluj intră în faza subterană”: „Încep lucrările de construcție a puțului de lansare a mașinilor”

Ca să mai îndulcească pilula pentru că a pierdut finanțarea prin PNRR a metroului din Cluj Napoca, primarul Emil Boc a ieșit luni cu un nou film, în care apare alături de mai mulți specialiști, echipați cu căști, salopete și informații detaliate despre proiect.

Primarul Municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, a mers în teren alături de reprezentanții celor două firme care se vor ocupa de construcția metroului din Cluj.

Proiectul intră în faza subterană, a anunțat, luni, primarul din Cluj Napoca.

„Astăzi încep lucrările de construcție a puțului de lansare a mașinilor care vor fora în subteran cele două tuneluri pentru metroul de la Cluj. Această lucrare este de maximă complexitate și precizie, de aceea ea presupune implicarea a peste 150 de proiectanți și ingineri care au lucrat și lucrează pentru ca aceste lucruri să se întâmple. Peste 40 de avize de fiecare dată sunt necesare când începe fiecare etapă în derularea procesului metroului de la Cluj”, a declarat primarul Boc.

Ca să mai liniștească spiritele agitate din cauză că s-au pierdut bani importanți pentru un proiect care riscă să nu mai vadă lumina zilei, edilul a dat asigurări că, de luni, „cârtițele vor începe lucrările efective” imediat ce vor intra în subteran. Ba mai mult, a dat publicității și numele a 2 dintre cele 7 stații de metrou.

„Au început în 24 iunie lucrările. Se va lucra la o adâncime de 24 m, cu cârtițele, vor fi introduse bucată cu bucată în subteran, vor fi asamblate în subteran, vor începe lucrările efective. Ne aflăm acum pe locul între Stația Teilor și Stația Copiilor, loc în care s-a pregătit intrarea cârtițelor în subteran”, a mai spus Boc.

Edilul Clujului a mai spus că primăria pe care o administrează are contract de finanțare semnat până în 2031, cu Guvernul României. Cele trei surse de finanțare sunt: buget național, certificate verzi, surse europene. S-a achitat avansul anul trecut și există prevederi bugetare care să asigure continuarea proiectului.

