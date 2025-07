Emil Boc insistă cu METROUL de la Cluj și acuză „informații false și alarmiste”, deși a pierdut finanțarea din PNRR

Lucrările de la metroul de la Cluj au fost anunțate cu surle și trâmbițe de primarul Emil Boc. Mai mult, în campania electorală pentru alegerile locale din 2024, Emil Boc a luat lopata în mână, alături de Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, pentru a marca evenimentul într-un gest de PR electoral. Marți însă, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat, după discuția cu Celine Gauer, că mai multe proiecte au fost scoase de pe finanțarea europeană, respectiv din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), deoarece nu mai pot fi terminate până în august 2026. Printre ele și metroul de la Cluj.

Metroul de la Cluj nu va mai fi finanțat din bani europeni. Comisia Europeană va retrage finanțarea de 300 de milioane de euro pentru investiție. În 2024, Sabin Sărmaș declara pentru Gândul că din cele 9 erate publicate de Primăria Cluj în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 4 dintre ele au fost respinse.

Tot marți, 15 iulie, în ședința Consiliului Local, Emil Boc a ținut să facă câteva precizări despre proiectul metroului clujean.

Noi nu putem lucra după cum se alarmează unii sau alții. Lucrarea aceasta este pentru eternitate, nu-i făcută pentru un an de zile. Cum îți faci o casă sau un coteț pentru animale sau un coteț pentru cățel. În egală măsură, vreau să se știe că, la solicitarea Ministerului Sănătății, în vederea corelării cu viitorul Spital Regional de Urgență, am modificat ordinea de execuție a lucrărilor din secțiunea 1 în secțiunea 2. Inițial, trebuia să începem din Sopor, dar cu aprobarea Comisiei Europene de modificare a calendarului, a trebuit să începem, pe bună dreptate, dinspre Florești, pentru a avea încă o cale alternativă de acces la Spitalul de Urgență”, a spus Emil Boc.

„Fac două precizări pentru a lămuri opinia publică, pentru că mulți lansează tot felul de informații false și alarmiste, că nu are contract de finanțare, că nu are autorizație de construire. Metroul are contract de finanțare, semnat în 29 decembrie 2022, între Ministerul Transporturilor și Municipiul Cluj-Napoca. Pentru cei care spun că nu există contract de finanțare, îi invit să se uite pe site-urile aferente sau să ni-l ceară nouă. Noi suntem cu faptele, ei sunt cu vorbele, asta e diferența. N-au crezut nici că vor veni cârtițele vreodată. Când au venit au spus: «No, stați acuma că nu se vor începe vreodată lucrările.» Ei bine, uite că încep, dar după pașii legali.

Asociația Pro Infrastructura a atras atenția în 9 iulie că atât antreprenorul general Gulermak, cât și primarul Emil Boc servesc gogoși clujenilor privind proiectul metroului ușor din Cluj.

„Primăria Cluj-Napoca a plătit în 2024 un avans de 232 milioane euro, bani primiți de la guvernul Ciolacu, către antreprenorul general Gülermak. Probabil domnul Boc are un plan precis de a face rost de ceilalți bani necesari ca să acopere valoarea contractului de aproximativ 1,8 miliarde € fără TVA. Fiindcă n-a fost în stare să pregătească bine și la timp magistrala, aceasta a fost scoasă de pe PNRR și pusă pe Programul Transport, însă doar verbal, fiindcă n-are nici măcar cererea de finanțare depusă. Din alocarea de 1,2 miliarde € disponibilă, doar M4 din București are contract de finanțare semnat de 2,15 miliarde €, și mai sunt cereri ale beneficiarilor în valoare de 658 milioane € pentru trenul metropolitan Cluj-Napoca, linia tram-train Oradea și modernizarea M2 București. Primarul Boc nu se grăbește să-și asigure măcar o parte din restul de 1,5 miliarde € plus TVA cât mai are nevoie. Și nici nu mai are loc în Programul Transport, unde mai este spațiu doar de vreo 800 milioane € până când se atinge pragul de supracontractare de 300%, bani iluzorii pe care oricum se bat și alții”, a spus Asociația Pro Infrastructura.