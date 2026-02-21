Prima pagină » Diverse » Liquid Money deschide un nou magazin în centrul Sibiului – locul unde obiectele prind viață și poveștile tale chiar contează!

Liquid Money deschide un nou magazin în centrul Sibiului – locul unde obiectele prind viață și poveștile tale chiar contează!

21 feb. 2026, 15:13, Diverse

Când vine vorba de lucruri de valoare, fie că vorbim de bijuterii, monede, ceasuri sau gadget-uri rare, Liquid Money a devenit repede un nume cunoscut în rândul pasionaților de investiții, colecționari și curioși din toată țara. Cu două locații deschise deja – una în București și una în Sibiu – și cu un nou magazin în Centrul Sibiului care urmează să fie inaugurat pe 1 martie, echipa Liquid Money își propune să revoluționeze modul în care românii își administrează obiectele de preț.

Vezi galeria foto
3 poze

Ce face Liquid Money atât de special?

La Liquid Money, lucrurile nu sunt doar simple tranzacții – sunt povești! Aici poți:
👉 să vinzi sau să cumperi obiecte de valoare;
👉 să lași în consignație bunuri rare pentru ca altcineva să le descopere;
👉 să schimbi obiecte valoroase pentru altele pe gustul tău;
👉 să amanetezi ce ai și ai nevoie de lichidități rapide.

Totul se întâmplă într-un cadru profesionist, dar relaxat – ca o piață a comorilor unde fiecare obiect are o poveste și fiecare client este tratat ca un prieten. „Pasiunea noastră cea mai mare este să negociem și să facem cele mai bune deal-uri posibile!” – spun chiar cei din echipă.

Două magazine, o singură misiune: să te ajute pe tine

👉 București – Șoseaua Ștefan cel Mare, nr. 31, Sector 2 – locul unde orașul mare lovește cu oferte pe măsură.
👉 Sibiu – magazinul actual de pe Șoseaua Alba Iulia nr. 67 și un nou spațiu în centrul orașului, care se deschide oficial pe 1 martie – perfect pentru sibienii pasionați de obiecte rare sau pentru cei care vor să își vândă comorile pentru a face loc altora cu povești la fel de interesante.

Echipa este mereu gata să îți ofere o evaluare corectă, rapidă și profesionistă, chiar pe loc – fie că vrei să vinzi, să cumperi sau să schimbi ceva ce ți-ai dorit dintotdeauna.

Vânătorii de comori – și în magazin, și la TV

Experiența echipei nu se oprește la tejghea. Membrii Liquid Money fac parte și din universul emisiunii „Vânătorii de comori: România” difuzată pe History Channel, unde pasiunea pentru obiecte rare și talentul de negociatori sunt puse la încercare în fața camerelor. Practic, ceea ce vezi la televizor se întâmplă zilnic și în magazinele lor: evaluări, negocieri, descoperiri surprinzătoare și povești fascinante din spatele fiecărui obiect.

Nu doar un magazin – ci o comunitate adevărată

Liquid Money nu este doar despre tranzacții și prețuri – este despre oameni, povești și oportunități. E locul unde colecționarii se întâlnesc, unde pasionații găsesc ceea ce caută și unde fiecare obiect spune o poveste unică.

Așadar, dacă ai un obiect valoros 🕰️💎📸 sau pur și simplu vrei să descoperi comori ascunse, Liquid Money te așteaptă cu ușile deschise în București și Sibiu – și nu uita, noul magazin din Sibiu va fi gata să-ți schimbe perspectiva din 1 martie!

Recomandarea video

Mediafax
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în societate între clasa medie și oamenii săraci
Digi24
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
Cancan.ro
De ce l-a făcut Aris alcoolic pe Boureanu, de fapt. Are legătură cu Andreea Esca
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Adevarul
Ce șanse sunt ca Vladimir Putin să fie înlăturat de la putere? Strategia liderului rus în fața presiunilor interne și eșecurilor din Ucraina
Mediafax
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în societate între clasa medie și oamenii săraci
Click
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca, la începutul lunii martie. Nu oricine își permite
Digi24
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu Nemesis AI: „Singurul proiect cunoscut publicului”
Cancan.ro
Fostul internațional, sedus de ispita de la Insula Iubirii. A divorțat după doar 3 luni de căsnicie, iar acum și-a găsit jumătatea
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Promotor.ro
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Descopera.ro
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
De ce șerpii evoluează mereu în canibali?
CONTROVERSĂ Dezvăluiri despre ultimele ore din viața lui Alexei Navalnîi. The Insider: „Dureri abdominale severe, vărsături, convulsii și pierderea cunoștinței” / Chimist: „Cel mai probabil, otrava a fost amestecată în mâncare”
16:16
Dezvăluiri despre ultimele ore din viața lui Alexei Navalnîi. The Insider: „Dureri abdominale severe, vărsături, convulsii și pierderea cunoștinței” / Chimist: „Cel mai probabil, otrava a fost amestecată în mâncare”
ECONOMIE Petrișor Peiu explică de unde provine deficitul de cont curent al României: „Mai rău decât noi stau Ucraina și Republica Moldova”
15:56
Petrișor Peiu explică de unde provine deficitul de cont curent al României: „Mai rău decât noi stau Ucraina și Republica Moldova”
FLASH NEWS Dispar locurile de parcare gratuite din București? Ciprian Ciucu: „Avem mai multe gratuități decât locuri de parcare. Nu merge într-un oraș civilizat”
15:42
Dispar locurile de parcare gratuite din București? Ciprian Ciucu: „Avem mai multe gratuități decât locuri de parcare. Nu merge într-un oraș civilizat”
ULTIMA ORĂ Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit. Primele reacții: “Am rămas amici!”
15:40
Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit. Primele reacții: “Am rămas amici!”
FLASH NEWS Dispar chiriile preferențiale pentru locuințele din proprietatea Primăriei Capitalei. Ciucu: „Cine a avut pile, relații, a primit cu prioritate”
15:17
Dispar chiriile preferențiale pentru locuințele din proprietatea Primăriei Capitalei. Ciucu: „Cine a avut pile, relații, a primit cu prioritate”
BANI Cum obții tichete pentru creșă, acum, în 2026. Ce acte să depui pentru a beneficia de cei 710 lei per copil
15:03
Cum obții tichete pentru creșă, acum, în 2026. Ce acte să depui pentru a beneficia de cei 710 lei per copil

Cele mai noi

Trimite acest link pe