Liquid Money deschide un nou magazin în centrul Sibiului – locul unde obiectele prind viață și poveștile tale chiar contează!

Când vine vorba de lucruri de valoare, fie că vorbim de bijuterii, monede, ceasuri sau gadget-uri rare, Liquid Money a devenit repede un nume cunoscut în rândul pasionaților de investiții, colecționari și curioși din toată țara. Cu două locații deschise deja – una în București și una în Sibiu – și cu un nou magazin în Centrul Sibiului care urmează să fie inaugurat pe 1 martie, echipa Liquid Money își propune să revoluționeze modul în care românii își administrează obiectele de preț.

Ce face Liquid Money atât de special?

La Liquid Money, lucrurile nu sunt doar simple tranzacții – sunt povești! Aici poți:

👉 să vinzi sau să cumperi obiecte de valoare;

👉 să lași în consignație bunuri rare pentru ca altcineva să le descopere;

👉 să schimbi obiecte valoroase pentru altele pe gustul tău;

👉 să amanetezi ce ai și ai nevoie de lichidități rapide.

Totul se întâmplă într-un cadru profesionist, dar relaxat – ca o piață a comorilor unde fiecare obiect are o poveste și fiecare client este tratat ca un prieten. „Pasiunea noastră cea mai mare este să negociem și să facem cele mai bune deal-uri posibile!” – spun chiar cei din echipă.

Două magazine, o singură misiune: să te ajute pe tine

👉 București – Șoseaua Ștefan cel Mare, nr. 31, Sector 2 – locul unde orașul mare lovește cu oferte pe măsură.

👉 Sibiu – magazinul actual de pe Șoseaua Alba Iulia nr. 67 și un nou spațiu în centrul orașului, care se deschide oficial pe 1 martie – perfect pentru sibienii pasionați de obiecte rare sau pentru cei care vor să își vândă comorile pentru a face loc altora cu povești la fel de interesante.

Echipa este mereu gata să îți ofere o evaluare corectă, rapidă și profesionistă, chiar pe loc – fie că vrei să vinzi, să cumperi sau să schimbi ceva ce ți-ai dorit dintotdeauna.

Vânătorii de comori – și în magazin, și la TV

Experiența echipei nu se oprește la tejghea. Membrii Liquid Money fac parte și din universul emisiunii „Vânătorii de comori: România” difuzată pe History Channel, unde pasiunea pentru obiecte rare și talentul de negociatori sunt puse la încercare în fața camerelor. Practic, ceea ce vezi la televizor se întâmplă zilnic și în magazinele lor: evaluări, negocieri, descoperiri surprinzătoare și povești fascinante din spatele fiecărui obiect.

Nu doar un magazin – ci o comunitate adevărată

Liquid Money nu este doar despre tranzacții și prețuri – este despre oameni, povești și oportunități. E locul unde colecționarii se întâlnesc, unde pasionații găsesc ceea ce caută și unde fiecare obiect spune o poveste unică.

Așadar, dacă ai un obiect valoros 🕰️💎📸 sau pur și simplu vrei să descoperi comori ascunse, Liquid Money te așteaptă cu ușile deschise în București și Sibiu – și nu uita, noul magazin din Sibiu va fi gata să-ți schimbe perspectiva din 1 martie!