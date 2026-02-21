Insula de basm a Greciei: la fel de frumoasă ca Creta sau Corfu, dar puțini români știu de ea

Chiar și în plină vară, insula este vizibil mai liniștită și mai ușor de explorat în comparație cu mulți dintre vecinii săi, scrie Daily Express.

Când oamenii își planifică o vacanță în Grecia, majoritatea caută două lucruri: peisaje frumoase și un loc care să nu fie supraaglomerat. Insule populare precum Creta, Corfu și Santorini atrag milioane de vizitatori în fiecare an, iar pentru mulți călători, aglomerația uriașă poate afecta experiența. Chiar și în extrasezon, plajele și orașele de pe cele mai aglomerate insule pot părea aglomerate.

Însă Grecia are încă câteva locuri mai liniștite, care oferă aceleași priveliști și farmec, fără stres. Unele insule sunt considerate „sub radar” și atrag mult mai puțini turiști. Una dintre acestea este o mică insulă cicladică despre care mulți vizitatori spun că pare desprinsă dintr-un „basm”.

Insula respectivă este Sifnos. Sifnos se află în Marea Egee, între Serifos și Milos, și devine încetul cu încetul faimoasă pentru atmosfera sa calmă, satele tradiționale și cultura culinară.

Nu are aeroport și nici un terminal mare pentru nave de croazieră, ceea ce înseamnă mult mai puțini vizitatori decât Creta sau Corfu.

Chiar și în plină vară, insula este vizibil mai liniștită și mai ușor de explorat, potrivit celor care au vizitat-o.

Ca multe alte insule grecești, Sifnos are sate văruite în alb, trasee pitorești de mers pe jos și plaje frumoase.

Apollonia, capitala insulei, are alei înguste pline de taverne și magazine mici. Kastro, un sat medieval de pe deal, este unul dintre cele mai fotografiate locuri de pe insulă.



