Proprietarii sunt îndemnați să verifice centrala termică dacă prezintă aceste 7 semne „costisitoare” pentru facturi. La ce să fii atent

21 feb. 2026, 17:44, Actualitate
Oamenii sunt îndemnați să verifice șapte semne de avertizare privind centralele termice pentru a menține eficiența și a evita facturi mai mari la încălzire în această iarnă.

Gospodăriile sunt încurajate să efectueze inspecții ale centralelor termice pentru a se asigura că locuințele lor pot fi încălzite cât mai eficient posibil, scrie Daily Express.

1. Creștere inexplicabilă a facturilor la energie

Dacă costurile de încălzire au crescut brusc, în ciuda faptului că ați păstrat aceleași obiceiuri de utilizare, acesta este, în general, un indicator al faptului că centrala termică nu funcționează eficient. Centralele mai vechi, în special cele cu o vechime de peste 10 ani, au adesea rate de eficiență semnificativ mai mici, ceea ce înseamnă că trebuie să lucreze mai mult pentru a genera aceeași cantitate de căldură ca modelele mai moderne.

Deși înlocuirea centralelor termice ineficiente reprezintă cea mai practică soluție pe termen lung în majoritatea cazurilor, întreținerea regulată poate totuși ajuta la conservarea sistemelor mai vechi.

2. Flacără pilot instabilă

În circumstanțe tipice, flacăra pilot a centralei termice ar trebui să afișeze o flacără albastră constantă.

Dacă arată galben, portocaliu, pâlpâie sau s-a stins complet, aceasta semnalează o ardere incompletă – o problemă serioasă de siguranță care necesită atenție imediată. Pentru a preveni orice situații periculoase, inspectați regulat flacăra pilot și cercetați online marca și modelul specific centralei termice pentru a verifica cum ar trebui să arate o flacără sănătoasă – solicitați un profesionist dacă ceva pare anormal.

3. Scurgeri

Orice semn de scurgeri sau acumulare de apă sub centrală este un indicator evident că ceva nu este în regulă. Dacă nu sunt remediate, scurgerile pot declanșa o presiune scăzută în sistem, diminuând performanța de încălzire și reducând durata de viață a centralei.

Chiar și picăturile minore pot sugera componente interne defecte. Dacă observați umezeală persistentă, pete umede sau bălți inexplicabile în apropierea centralei, este vital să opriți imediat sistemul și să contactați fără întârziere un inginer calificat.

4. Condensul

Observarea condensului nou sau excesiv pe ferestre, pereți sau zonele de ventilație din jurul centralei termice ar putea sugera probleme. Atunci când centrala termică are dificultăți în a evacua corect umezeala, aerul cald, încărcat cu umiditate, provenit din aparat, circulă în interior, în loc să fie expulzat în siguranță în exterior.

Problemele continue legate de condens pot duce la probleme mai ample, cum ar fi umezeala și apariția mucegaiului, ceea ce face esențial să rămâneți vigilenți și să remediați problemele prompt.

5. Oprirea fără avertisment

Dacă centrala termică se oprește în mod repetat și neașteptat, este un semn clar că ceva nu este în regulă.

Presiunea insuficientă a apei, obstrucțiile sau buzunarele de aer din interiorul caloriferelor pot contribui la oprirea aleatorie a centralei termice. Lăsarea acestor probleme nerezolvate poate duce la o încălzire neregulată, crescând costurile exact atunci când este cea mai mare nevoie de căldură în perioadele mai reci.

Neglijarea rezolvării problemei ar putea duce, de asemenea, la dificultăți mult mai grave în viitor.

6. Obstrucții

Lăsarea centralei termice în funcțiune în timpul verii poate duce la blocaje, putând restricționa circulația apei în sistemul de încălzire și creând zone reci pe calorifere. Dacă centrala termică emite un sunet asemănător unui ibric care fierbe, acest lucru poate sugera o circulație împiedicată a apei.

În plus, dacă apa pare tulbure în timpul aerisirii caloriferelor, probabil s-a acumulat nămol în sistem și necesită atenție.

7. Mirosuri și sunete neobișnuite

Dacă centrala termică începe să emită un miros neplăcut, aceasta poate semnala o scurgere de monoxid de carbon, ceea ce prezintă un pericol extrem și necesită intervenție urgentă. Zgomotele de bubuitură sau clănțănire sunt frecvent declanșate de „fierbântarea”, cauzată de acumularea de calcar în schimbătorul de căldură.

Dacă centrala termică pare să emită fluierături sau șuieraturi, acesta ar putea fi un semn al unei probleme cu presiunea apei sau al unei supape care nu a fost complet deschisă, așa că este vital să nu treceți cu vederea aceste semne de avertizare.

