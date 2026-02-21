Ce se va întâmpla cu cele 130 de miliarde de dolari colectate din tarifele lui Trump, după ce Curtea Supremă le-a anulat

Donald Trump a impus noi tarife globale cu 10% crescute după ce Curtea Supremă a SUA a anulat toate tarifele impuse de la „Ziua Eliberării” din 2 aprilie 2025.

Președintele american a considerat decizia Curții Supreme „dezamăgitoare” și a acuzat membrii Curții că sunt „influențați de interese străine”.

130 de miliarde de dolari. Ar putea fi banii rambursați?

Potrivit rapoartelor, guvernul SUA a colectat 130 de miliarde de dolari de la companiile americane care importă produse străine, arată BBC.

Președintele a declarat reporterilor că se așteaptă ca rambursările să fie blocate în litigii timp de mai mulți ani. La fel a estimat și secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent.

Potrivit experților, rambursările vor fi acordate companiilor mai mari. Companiile mai mici nu au resurse necesare pentru a parcurge numeroase etape ale procedurii de solicitare a banilor, deși Alex Jacquez, șeful departamentului de politici și avocatură al grupului Groundwork Collective, a anunțat că deja s-au înregistrat 1.000 de solicitări de la întreprinderi care au solicitat rambursarea tarifelor încă dinainte de pronunțarea deciziie Curții Supreme.

Și în plin an electoral, JB Pritzker, guvernatorul statului Illinois (democrat), a solicitat Casei Albe să emită câte un cec de rambursare în valoare de 1.700 de dolari pentru fiecare gospodărie americană care a fost afectată de „tarifele ilegale”.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Trump anunță tarife vamale globale de 10%, după ce Curtea Supremă a blocat o parte din tarifele anterioare. Decizia intră în vigoare din 24 februarie