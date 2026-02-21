Studenții iranieni continuă protestele împotriva regimului autoritar pe fondul tensiunilor militare dintre Teheran și Washington

În timp ce regimul autoritar de la Teheran se străduiește să evite un război cu SUA prin negocierea unui acord, studenții iranieni au ieșit din nou în stradă.

Adunați în afara Universității Sharif, aceștia au scandat sloganuri antiguvernamentale în fața forțelor de ordine mobilizate. Protestele au erupot din 21 februarie 2026.

Ciocniri violente în fața universităților

Radio Europa Liberă raportează că au fost ciocniri violente între manifestanți și trupele paramilitare voluntare Basij. Studenții au strigat „rușine”, după cum arată o filmare postată de o agenție de presă studențească.

Un miting similar a fost raportat și la Universitatea de Tehnologie Amir Kabir. Între timp, două portavioane SUA cu sute de aeronave de luptă americane au fost staționate în regiune la comanda președintelui american Donald Trump, care a avertizat regimul de la Teheran că „lucruri rele s-ar putea întâmpla” dacă nu se ajunge la un acord nuclear.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat sâmbătă că Iranul „nu se va apleca” în fața presiunilor SUA.

