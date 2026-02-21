Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a apreciat faptul că Nicușor Dan a decis să participe la Consiliul de Pace al lui Donald Trump, însă atrage atenția asupra faptului că discursul șefului statului ar fi trebuit să fie cu totul altul. De asemenea, fostul premier susține că intervenția președintelui a fost „aproape una școlărească”.

„A vorbit coerent, s-a exprimat în engleză corectă. Foarte bine, foarte bine. Numai că, haideți să ne uităm puțin la conținut. Realmente, o spun fără nicio urmă de malițiozitate. Însă, aduc aminte, cred că la un moment dat și era, nu mai știu cui i-a spus, o vorbă care a rămas memorabilă și am să o spun întâi în franceză. Era așa: Vous avez manqué une excellente occasion de vous taire. Ați ratat o excelentă ocazie să tăceți. Pentru că, pe lângă decizia curajoasă pe care a luat-o Nicușor Dan, eu am fost atent la discursul pe care l-a ținut, care, de fapt, nu poate fi catalogat ca un discurs, a fost o intervenție de câteva minute”, a declarat fostul premier, la podcastul „Contrapunct”, de la EVZ.

Tăriceanu vorbește și despre conținutului discursului.

„Conținutul a fost axat pe niște probleme minore. Eu nu știu cine-i pregătește intervenția președintelui, că poate pot să fiu de acord că nu are suficiente cunoștințe de politică externă, dar intervenția a fost aproape una școlărească. Noi o să putem să ajutăm aducând copii din Gaza pe care să îi îngrijim, copiii răniți, cu familiile aparținătoare”, a explicat el.

Potrivit fostului premier, intervenția șefului statului a fost „ca un fel de raport: punctul unu, punctul doi, la punctul doi putem să vă ajutăm să vă creați forțe de poliție și nu mai știu ce”.

„Coborând nivelul discursului la nivelul ăsta, care este un nivel care se pretează. Ăsta este un nivel de discuție pe care îl poartă, în general, experții și nu la o întâlnire de-asta, pentru că asta e o întâlnire pregătitoare. E o întâlnire festivă, chestiunile astea le discuți ulterior”, a mai spus fostul prim-ministru.

Ce mesaj ar fi putut transmite Nicușor Dan

Tăriceanu afirmă că unul dintre motivele pentru care președintele SUA l-a lăudat pe Nicușor Dan a fost poate faptul că a apreciat că acesta a răspuns invitației.

„Ca să-l flatez pe Trump, aș fi adus aminte de inițiativa pe care Trump a avut-o în timpul primului mandat, când a făcut o vizită oficială în Polonia și a lansat Inițiativa celor Trei Mări: Marea Baltică, Marea Neagră și Adriatică. Ca un coridor pe care să se pornească o dezvoltare majoră a legăturilor economice, a circuitelor economice și a infrastructurii de transport, tot ce este legat de investiții, economie și bunăstare.

Al doilea element pe care Nicușor Dan ar fi putut să-l sublinieze: rolul strategic pe care îl are România pe flancul de Est, care e format din țările baltice, din Polonia, Bulgaria. Trebuie să fim foarte realiști: țările baltice și Polonia sunt foarte crispate și speriate de o posibilă agresiune rusească. Din acest motiv, toți avem nevoie de NATO. Ăsta era discursul pe care eu l-aș fi făcut la Consiliul pentru Pace”, a mai adăugat Tăriceanu.

