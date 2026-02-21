Cea mai ieftină casă din România: Localitatea în care o casă costă doar 5.300 euro în 2026

Cea mai ieftină casă din România costă doar 5.300 de euro și se află aproape de București, într-o localitate din județul Giurgiu.

Proprietarul său a scos-o la vânzare pe un site de comerț online, iar anunțul oferă toate detaliile.

„Se vinde, prin licitație publică, casă și teren aferent în comuna Găujani, cu teren. Teren în suprafață de 1.600 m², din care curți construcții de 814 m² și arabil 786 m². Locuință unifamilială, regim înălțime Parter, suprafață utilă de 60 m². Anexă șopron cu închideri perimetrale, suprafață construită de 82 m². Anul construcției: 1956. Zidărie din Bolțari. din cărămidă, neizolată termic. Acoperiș șarpantă din lemn ecarisat și tablă zincată. Formă dreptunghiulară și plană. Utilități: energie, apă curent din puț propriu”, se arată în anunțul publicat pe storia.ro.

Autorul mai recomandă:

Care sunt cele mai căutate cartiere din București pentru cumpărarea unui apartament, în 2026

Cum arată cea mai ieftină garsonieră din Cluj-Napoca în februarie 2026. Cât costă

Locul din Europa unde o casă se vinde la prețul unei mașini second-hand. Cea mai ieftină este doar 4.500 de euro

Localitatea din România unde un apartament cu 3 camere costă doar 16 500 €. Suprafața utilă este de 88 m²

Decizia radicală a unei familii. Au renunțat la vila pentru care plăteau facturi în valoare de 3.500 de euro în favoarea unei case în Grecia

Ce dimensiuni și dotări sunt obligatorii pentru gasonierele nou construite, conform reglementarilor

Unde se găsește cea mai ieftină garsonieră din România, în ianuarie 2026. Deși suprafața este de doar 10 metri pătrați, locuința are baie proprie

Localitatea din România unde o casă se vinde cu 7.900 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați

Cât de greu este pentru un tânăr român să-și cumpere un apartament. Visul locuinței proprii, tot mai departe

Românii se reorienteză către bănci, pentru a-și cumpăra o locuință. Fenomenul observat după alegeri: „Imobiliarele au fost dintotdeauna aurul”

Localitatea din România în care îți poți cumpăra o casă cu doar 8000 de euro. Terenul are peste 2000 mp