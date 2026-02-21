Prima pagină » Actualitate » Cea mai ieftină casă din România: Localitatea în care o casă costă doar 5.300 euro în 2026

Cea mai ieftină casă din România: Localitatea în care o casă costă doar 5.300 euro în 2026

21 feb. 2026, 17:35, Actualitate
Cea mai ieftină casă din România: Localitatea în care o casă costă doar 5.300 euro în 2026

Cea mai ieftină casă din România costă doar 5.300 de euro și se află aproape de București, într-o localitate din județul Giurgiu.

Proprietarul său a scos-o la vânzare pe un site de comerț online, iar anunțul oferă toate detaliile.

„Se vinde, prin licitație publică, casă și teren aferent în comuna Găujani, cu teren. Teren în suprafață de 1.600 m², din care curți construcții de 814 m² și arabil 786 m². Locuință unifamilială, regim înălțime Parter, suprafață utilă de 60 m². Anexă șopron cu închideri perimetrale, suprafață construită de 82 m². Anul construcției: 1956. Zidărie din Bolțari. din cărămidă, neizolată termic. Acoperiș șarpantă din lemn ecarisat și tablă zincată. Formă dreptunghiulară și plană. Utilități: energie, apă curent din puț propriu”, se arată în anunțul publicat pe storia.ro.

