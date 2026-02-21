CEO-ul Pfizer: „Am salvat lumea de la COVID. Acum, vom salva lumea de la cancer”

Dr. Albert Bourla a devenit director executiv al companiei Pfizer cu doar câteva luni înainte ca pandemia de coronavirus să paralizeze întreaga lume.

Sub conducerea sa, compania Pfizer a fabricat 3 miliarde de doze de vaccin ARN împotriva COVID-19, ceea ce i-a adus profituri masive.

Acum, Albert Bourla vrea să facă mai mult: să eradice cancerul.

CEO-ul Pfizer: Vei putea să trăiești cu cancerul la fel cum trăiești cu diabetul

Într-un interviu acordat pentru Fortune , Bourla a spus că este pregătit să creeze un vaccin împotriva cancerului.

„Am salvat lumea de la COVID. Acum, vom salva lumea de la cancer”, a spus acesta.

„Cred că vom avea un antidot pentru cancer. Cred că intervențiile vor începe mai devreme și vor avea rezultate mai bune, dar vei afla că vor fi rezultate dramatic mai bune în stadiul final, ceea ce facem chiar acum. Cred că ar trebui să fim capabili să vindecăm cancerul. Vei putea să trăiești cu cancerul la fel cum trăiești cu diabetul. Te vei trezi dimineața, vei avea totuși o grijă mică, dar vei avea parte de o viață normală care nu este prevestită să înceteze în 2-3 ani. Cred că vom putea vindeca bolile neuronale. Demența, Alzheimer, Parkinson, sunt boli pentru care nu avem soluții sau sunt soluții care nu sunt satisfăcătoare. Dar AI va juca un rol major.” , a declarat directorul Pfizer în urmă cu trei săptămâni.

Sursa Foto: Pfizer

