Mihai Popescu, fost luptător al Brigăzii Antiteroriste din cadrul Serviciului Român de Informații, a vorbit la „Martorii” despre nivelul de pregătire al membrilor structurii. Acesta spune că antrenamentele sunt atât de intense și de frecvente, încât abilitățile dobândite nu dispar după o perioadă scurtă de pauză. Urmăriți emisiunea integrală pe canalul de YouTube Gândul.

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Invitatul lui Andrei Dumitrescu a povestit și un episod în care ar fi fost implicat unul dintre colegii săi. Specialist în kickboxing și instructor, luptătorul se afla în vacanță la Roma când mai mulți hoți ar fi intrat în apartamentul în care dormea.

Mihai Popescu: „Nimeni nu se antrenează ca noi”

Întrebat cât de strictă este pregătirea în Brigada Antiteroristă, Mihai Popescu spune că antrenamentele sunt foarte dure. Frecvența acestora ar face dificilă pierderea abilităților chiar și după o perioadă de concediu.

„La noi este la sânge totul, dar nu-ți pierzi abilitatea în două săptămâni. Antrenamentul e de așa natură și atât de des, încât, dacă ai plecat într-un concediu, nu te-ai întors blană. E greu să se piardă abilitatea asta, pentru că antrenamentele sunt de mega calitate.”

Fostul luptător susține că nivelul pregătirii din Brigada Antiteroristă este unul foarte ridicat.

„Antrenamentele pe care noi le facem în Brigada Antitero sunt la un nivel atât de dur, încât nu le uiți atât de ușor. Nici ca abilitate, nici ca înțeles, nici ca explicație. Adică nimeni nu se antrenează ca noi.”

Un luptător Antitero s-ar fi trezit cu hoții în cameră

În acest context, Andrei Dumitrescu a adus în discuție povestea unui membru al Brigăzii Antiteroriste care ar fi fost jefuit în timpul unei vacanțe în străinătate. Mihai Popescu spune că îl cunoaște pe luptător. Potrivit acestuia, este instructor și specialist în kickboxing.

„E unul dintre specialiștii de la noi, care este și instructor. Specialist în kickboxing, de exemplu, că vorbeam de sportul de contact. Era în vacanță, îi place foarte mult să se plimbe. E genul mai plimbăreț.”

Potrivit relatării lui Popescu, luptătorul era cazat într-un apartament împreună cu iubita sa, un văr și partenera acestuia. Hoții ar fi intrat în timp ce toți dormeau.

„Și ajungea în cameră leșinat. Și probabil cei de la recepție i-au văzut. Așa se face peste tot. Și, în timp ce ei dormeau, că nu era numai cu iubita lui, era și un văr cu iubita lui, adică era o cameră-apartament, au intrat ăștia și luaseră deja tot.”

Luptătorul s-ar fi trezit chiar în momentul în care unul dintre hoți umbla în geanta aflată lângă pat.

„Doar că atunci când luau de la el din geantă, de la capul patului, el s-a trezit leșinat așa. Și bine că nu l-au lovit, că nici nu înțelegea ce s-a întâmplat acolo.”

Cei doi hoți ar fi fugit imediat. Luptătorul Antitero ar fi pornit după ei, deși tocmai se trezise și era îmbrăcat doar în lenjerie.

„Și-au luat-o la fugă. Și el, în chiloți, dezbrăcat, pe străzile din Roma, a luat-o la fugă, la două noaptea. El urla. Au fost doi. L-a prins pe primul.”

Potrivit lui Mihai Popescu, bărbatul prins avea asupra sa borseta luptătorului.

„Avea borseta la el. Și l-a rugat frumos să-l lase, să-i facă orice, numai să nu-l dea pe mâna carabinierilor. Bine, săracul, l-a mufat rău de tot acolo.”

La fața locului ar fi ajuns ulterior carabinierii. Mihai Popescu spune că problema a fost și una de comunicare, deoarece colegul său nu vorbea o limbă străină.

„Au venit și carabinierii. El nevorbind, din nefericire, altă limbă, noroc cu vărul lui, care a explicat de unde vine, pentru că noi nu avem voie să avem în vacanță actele la noi.”

Potrivit relatării fostului luptător, situația s-ar fi clarificat după ce carabinierii ar fi aflat din ce structură provenea colegul său.