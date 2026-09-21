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Google lansează laptopurile cu AI integrat. De la cât pornește prețul și când vor fi disponibile în Europa

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Google revine pe piața laptopurilor cu o nouă gamă de dispozitive dezvoltate împreună cu Acer, Asus, Dell, HP și Lenovo. Noile laptopuri, denumite Googlebook, pornesc de la 899 de dolari și au funcții de inteligență artificială Gemini integrate direct în sistemul de operare.

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Laptopuri produse împreună cu cinci producători

Googlebook-urile vor costa cel puțin 899 de dolari și vor fi produse de Acer, Asus, Dell, HP și Lenovo. Google nu va construi laptopurile propriu-zis, ci va colabora cu acești producători, care vor lansa modele diferite ca preț, design și specificații, relatează Bloomberg.

Laptopurile vor avea ecrane tactile de 13 până la 15 inci și o autonomie de până la 14 ore. La lansare, acestea vor folosi procesoare Intel Core Ultra Series 3 sau cipuri Qualcomm Snapdragon X, iar unele modele vor cântări doar aproximativ un kilogram.

Disponibilitatea Googlebook în țările din Europa

Googlebook-urile pot fi precomandate începând de luni în Statele Unite, iar livrările vor începe pe 4 octombrie. Din 5 octombrie, laptopurile vor fi disponibile și în Canada, Marea Britanie, Irlanda, Franța, Germania și Australia.

Toate modelele au o configurație similară a tastaturii și includ o zonă denumită „Glowbar”, care poate afișa nivelul bateriei și diferite animații.

Google vrea o legătură mai bună între telefon și laptop

Google spune că noua gamă este destinată în special utilizatorilor de Android și celor care folosesc laptopul pentru programare. Compania vrea ca telefoanele Android și laptopurile Googlebook să funcționeze mai bine împreună, astfel încât utilizatorii să poată începe o activitate pe telefon și să o continue pe laptop.

Sameer Samat, președintele Google responsabil de ecosistemul Android, a spus că modul în care oamenii folosesc în prezent telefonul și laptopul nu este suficient de bine sincronizat.

„Vedem că oamenii încep să lucreze pe telefon și apoi trec la laptop și invers”, a declarat Samat.

La început, Google se concentrează asupra utilizatorilor de Android. Compania spune că vrea să răspundă unei nevoi pe care o vede în rândul celor care au deja telefoane Android și caută un laptop care să funcționeze bine împreună cu acestea.

Funcții AI integrate direct în laptop

Googlebook folosește un sistem de operare care combină elemente din Android și ChromeOS, sistemul folosit pe Chromebookuri.

Una dintre principalele funcții este posibilitatea de a folosi aplicațiile de Android direct pe laptop. Utilizatorii pot accesa și fișierele și fotografiile de pe telefon, iar Google spune că, în viitor, vrea să ofere funcții similare și pentru conectarea cu iPhone-urile.

Laptopurile folosesc și un model AI de dimensiuni reduse, Gemini Nano v3, care poate analiza fișierele și fotografiile de pe dispozitiv și le poate rezuma. Căutările pot fi făcute folosind cuvinte-cheie sau descrieri.

Procesarea acestor informații are loc direct pe laptop, fără ca fișierele să fie trimise pe internet. Google spune că această abordare are rolul de a proteja datele utilizatorilor.

O altă funcție, numită Magic Pointer, permite utilizatorilor să ceară ajutorul lui Gemini în legătură cu ceea ce apare pe ecran. Funcția folosește cursorul pentru a identifica elementele de pe ecran și poate sugera întrebări relevante.

Google intră într-o piață în care AI-ul este deja prezent

Google nu este prima companie care încearcă să transforme inteligența artificială într-o funcție centrală a laptopurilor.

Microsoft și Qualcomm promovează de mai mulți ani conceptul de „AI PC”, în care asistentul Copilot și alte funcții AI sunt integrate direct în computer.

Apple a lansat în acest an MacBook Neo, un laptop mai ieftin și mai ușor, care oferă acces la funcții AI și care pornește de la 699 de dolari, cu 200 de dolari mai puțin decât prețul de pornire al Googlebook.

Pentru Google, aceasta nu este însă prima încercare de a intra pe segmentul laptopurilor premium. Compania a lansat în 2017 Pixelbook, un laptop de 999 de dolari vândut sub propriul brand. Linia a fost abandonată în 2022.

Google oferă un an de abonament AI

Toate noile Googlebook-uri vor veni cu un an de abonament Google AI Pro, care în mod normal costă 19,99 dolari pe lună. Abonamentul oferă acces extins la instrumentele Gemini, 5 TB de stocare în cloud și acces la asistentul AI Spark.

Google include, de asemenea, trei luni de YouTube Premium, Adobe Photoshop și CapCut.

Compania spune că sistemul de operare Googlebook va primi actualizări regulate de funcții timp de până la 10 ani.

Prin această gamă, Google încearcă să facă din inteligența artificială o parte utilă a utilizării de zi cu zi a laptopului, nu doar o funcție adăugată pentru promovarea dispozitivului. Sameer Samat spune că multe dintre funcțiile AI existente pe laptopuri nu sunt încă suficient de utile sau ajung să îi încurce pe utilizatori.

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