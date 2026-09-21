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Adrian Năstase a pus anunț pe Facebook că își vinde mașina. Ce preț cere fostul premier

Adrian Năstase a pus anunț pe Facebook că își vinde mașina. Ce preț cere fostul premier
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Adrian Năstase a anunțat pe Facebook că își vinde mașina. Fostul premier spune că, uneori, trebuie să te desparți și de lucrurile bune și precizează că autoturismul, un Mercedes-Benz GLE 300 d 4MATIC, nu i-a creat probleme deloc în ultimii ani. Adrian Năstase o descrie ca fiind într-o stare tehnică foarte bună, potrivită atât pentru drumurile lungi, cât și pentru traficul de zi cu zi. Prețul cu care o dă fostul premier este apropae 50.000 de euro.

„Uneori trebuie să te desparți și de lucrurile bune. În cazul de față, de un Mercedes-Benz GLE care nu mi-a dat motive de supărare — ceea ce, după cum știm, nu se poate spune despre toate relațiile de lungă durată…

Mașina este un Mercedes-Benz GLE 300 d 4MATIC, fabricat în anul 2021, în stare tehnică și estetică impecabilă, foarte bine întreținut și cu un nivel de confort potrivit atât pentru drumurile lungi, cât și pentru traficul de zi cu zi”, a scris Adrian Năstase pe blogul lui.

Adrian Năstase își descrie interiorul mașinii ca fiind elegant și confortabil

Potrivit lui Adrian Năstase, mașina este un Mercedes-Benz GLE 300 d 4MATIC, fabricat în 2021. Este un SUV cu motor diesel de 1.950 cm³ și o putere de 245 CP. Autoturismul are cutie de viteze automată și tracțiune integrală 4MATIC.

Mașina are 67.621 de kilometri la bord, este de culoare neagră și are cinci uși. Printre dotările importante se numără suspensia pneumatică AIRMATIC, plafonul panoramic, sistemul DISTRONIC și camera video la 360 de grade. Adrian Năstase descrie interiorul ca fiind elegant și foarte confortabil, iar mașina beneficiază de o echipare generoasă, specifică unui automobil premium.

„Mașina a fost atent întreținută și se prezintă impecabil. Este spațioasă, sigură și foarte plăcută la drum. Pe scurt, un automobil care știe să-și facă treaba fără să ceară dreptul la replică”, a adăugat Adrian Năstase.

Cu ce preț vinde Adrian Năstase mașina

Adrian Năstase a anunțat că-și dă mașina la prețul de 48.000 de euro. În 2021, prețul de pornire pentru un Mercedes-Benz GLE 300 d 4MATIC în România era de 73.560 de euro, cu TVA. Mașina lui Adrian Năstase beneficiază însă de mai multe dotări opționale, precum suspensia pneumatică AIRMATIC, plafonul panoramic, sistemul DISTRONIC și camera 360°, astfel că prețul de achiziție putea depăși 80.000 de euro.

Comentarii 1
  • /d.c. The Hunter

    Bietul Adrian Nastase! N-a avut si el parte de o mostenire mai ca lumea de la matusa Tamara! Si-ar fi tras si el o masina mai ca lumea: un Tata Nano pe carbuni, sau macar un Jiguli pe lemne. Ditamai premier fost puscarias umbla cu jaful ala de Merțan SUV. Jenant!
    Oare ditamai viitor fost premier puscarias Bolojan o fi invatat ceva din lectia asta?

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