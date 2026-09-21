Prețurile locuințelor și chiriilor au explodat în ultimii 15 ani. Europa are nevoie de încă 10 milioane de locuințe pentru a ține pasul cu cererea. Pentru tineri, familiile cu venituri mici și angajații din domenii esențiale, găsirea unei locuințe accesibile a devenit aproape imposibilă.

Milioane de oameni din Europa nu își mai permit locuințe sigure și stabile. Criza locuințelor se află acum în centrul atenției. Aceasta schimbă vieți, amână etape importante ale vieții și pune presiune asupra bugetelor publice. Povara cade cel mai greu asupra celor cu cele mai puține resurse, relatează Euronews.

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Cine întâmpină cele mai mari dificultăți

Persoanele cu vârste între 18 și 34 de ani întâmpină cele mai mari dificultăți. Peste un sfert cheltuie mai mult de 40% din venitul disponibil pentru locuință, un nivel considerat de economiști drept o supraîndatorare severă în ceea ce privește costurile locuirii. Aproape una din patru persoane trăiește în condiții de supraaglomerare și se confruntă cu dificultăți legate de locuire într-o proporție de două până la trei ori mai mare decât persoanele de peste 65 de ani.

Tinerii își amână independența, întemeierea unei familii și stabilitatea financiară. Și sănătatea mintală are de suferit. Comisarul european pentru locuințe, Dan Jørgensen, subliniază implicațiile semnificative pentru indivizi și pentru democrația europeană.

„Un acoperiș deasupra capului îți oferă o bază în viață, iar dacă nu îl ai, multe alte lucruri nu vor fi posibile. Este o problemă pentru persoanele afectate de criză, dar este și o problemă pentru societățile noastre. Ne afectează economiile. Nu este bine pentru piața muncii, nu este bine pentru mobilitate, nu este bine pentru educația oamenilor noștri”, a declarat el în timpul unui interviu acordat SolidRock.tv și lui Andreas Rogal de la Euronews.

În Grecia, 30% dintre gospodăriile tinere cheltuie mai mult de 40% din venituri pentru locuință, cea mai ridicată rată din UE. Danemarca și Luxemburg raportează cifre la fel de ridicate. Și adulții tineri cu venituri medii sunt afectați. Ratele de proprietate asupra locuințelor pentru grupa de vârstă 45-54 de ani au scăzut puternic în întreaga Europă.

Salarii versus chirii: un decalaj tot mai mare

Datele indică o tendință îngrijorătoare. Costurile locuințelor au crescut mult mai rapid decât salariile în Europa, în special după pandemie. Europarlamentarul Borja Giménez Larraz, care conduce Comisia specială a Parlamentului European pentru criza locuințelor, explică amploarea problemei.

„În ultimii 15 ani, prețurile locuințelor au crescut cu 60%, iar chiriile cu 30%. Avem nevoie să construim 10 milioane de locuințe pentru a răspunde cererii actuale. Iar ceea ce observăm este că numărul autorizațiilor de construire a scăzut cu 20%”, a declarat europarlamentarul Giménez Larraz pentru Euronews.

Chiriașii din sectorul privat resimt cel mai puternic acest decalaj. Aproximativ 20% cheltuie prea mult din venituri pentru locuință, în timp ce doar 5% dintre persoanele cu credite ipotecare fac acest lucru. În cazul familiilor cu venituri mici, aproximativ una din trei cheltuie peste 40% din veniturile disponibile pentru un loc unde să locuiască, lăsând foarte puțini bani pentru alte nevoi. În prezent, UE are un deficit de aproximativ 2,25 milioane de locuințe, iar construcțiile noi nu țin pasul.