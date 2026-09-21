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Care era procesul de recrutare în Brigada Antitero în anii ’90. Mărturia unui fost luptător din cadrul SRI

Malina Maria Fulga
Care era procesul de recrutare în Brigada Antitero în anii ’90. Mărturia unui fost luptător din cadrul SRI
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Mihai Popescu, fost luptător al Brigăzii Antitero din cadrul Serviciului Român de Informații, a vorbit, la „Martorii”, despre procesul de recrutare în trupele antitero și despre cum a ajuns să facă parte din această structură. Urmăriți emisiunea integrală pe canalul de YouTube Gândul.

„M-am trezit cu o echipă de poliție la ușă, m-au dus la un centru de recrutare”

Invitatul lui Andrei Dumitrescu povestește cum nu a fost niciodată atras de ideea armatei în trecut, din contră, a fost ridicat din propria casă și înrolat în armată. Ulterior, deoarece avea un background sportiv, acesta a fost dus la Clubul Dinamo pentru a efectua exerciții de tragere.

„Eu n-am vrut să ajung în armată. Eu fugeam de armată ca de dracu’. După trei ani de fugă și mai îndemnam pe cineva să nu facă armata, m-am trezit cu o echipă de poliție la ușă, m-au luat, m-au dus la un centru de recrutare și am ajuns în armată. Pentru că făceam sport, făceam box atunci, m-au dus la Dinamo după primele patru luni de armată.”

„Din 1999 până în 2002, m-am tot chinuit să intru în Brigada Antitero”

Acesta își aduce aminte cum i-a văzut pentru prima oară pe luptătorii antitero și și-a dat seama că și el își dorește să facă parte din acea structură. Mihai Popescu spune că procesul de recrutare a fost unul anevoios. Spre deosebire de zilele noastre, în acea perioadă era nevoie de recomandări. Au trecut trei ani până când acesta a intrat în structură, în urma recomandării unei persoane din Clubul Dinamo.

„La Dinamo era mult mai liniște decât în alte părți, ne duceau la tragere. Și acolo am văzut și eu pe cei de la Brigada Antitero. Mi-am schimbat percepția. Am zis și eu: „Vreau și eu așa, ca băieții ăștia.” Și am întrebat pe un domn care era în gradatul nostru, ce e cu ăștia. „Păi, Mihai, ăștia sunt de la Brigada Antiteror.” „Vreau și eu. Cum pot să fac?” Și, ușor-ușor, din 1999 până în 2002, m-am tot chinuit. Că pe vremea aia, nu ca acum, de pui CV-ul și cineva te sună. Trebuia să te recomande cineva. A trebuit să caut. M-a recomandat un domn din Clubul Dinamo, un domn care făcea lupte, dar nu mai știu să spun cum îl cheamă, spre rușinea mea. Și așa, ușor-ușor, am dat probe, m-am angajat.”

Brigada antitero din România este o structură specială de elită organizată în cadrul instituțiilor de ordine publică și securitate națională. Scopul acestei trupe speciale este prevenirea și combaterea terorismului în granițele țării.

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