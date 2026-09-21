Un balcon al unui bloc din București a căzut peste o mașină. Ce măsuri au luat reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții

Un incident care se putea termina cu o tragedie s-a produs, luni după-amiază, în Capitală. Un balcon de la etajul al șaptelea al unui bloc de pe Bulevardul Tineretului din sectorul 4 a căzut peste o mașină. Din fericire, în autoturism nu se afla nimeni, potrivit stiripesurse.ro.

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Cad balcoane în București

Plăcile s-au desprins iar balconul s-a prăbușit de la etajul al șaptelea al unui bloc de pe Bulevardul Tineretului. Bucățile de beton au căzut peste un autoturism, aflat în staționare, și în care nu se afla nimeni.

Imediat după incident, au fost anunțați reprezentanți de la Inspectoratul de Stat în Construcții care au luat imediat măsuri pentru ca oamenii să evite zona respectivă.