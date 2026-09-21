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Ministerul Mediului a emis acordul de mediu pentru finalizarea amenajării hidroenergetice Cornetu–Avrig, pe Olt

Ministerul Mediului a emis acordul de mediu pentru finalizarea amenajării hidroenergetice Cornetu–Avrig, pe Olt
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Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a emis acordul de mediu pentru finalizarea amenajării hidroenergetice Cornetu–Avrig, de pe râul Olt, situată în județele Sibiu și Vâlcea. Investiția aparține Hidroelectrica și ar urma să producă anual aproximativ 156,8 GWh de energie din surse regenerabile, cantitate echivalentă cu consumul a peste 52.000 de gospodării. Acordul stabilește condițiile de protecție a mediului care trebuie respectate atât în timpul lucrărilor, cât și în perioada de funcționare.

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Ministra mediului, Diana Buzoianu, a declarat că România are nevoie de investiții care să îi consolideze siguranța energetică, dar realizate cu respectarea legii și pe baza unor evaluări riguroase. Potrivit ei, cele două obiective nu se exclud. Ministerul susține finalizarea proiectelor hidroenergetice acolo unde soluțiile sunt fundamentate tehnic, cu măsuri de reducere a impactului și cu monitorizare pe toată durata funcționării.

Ce lucrări sunt vizate

Proiectul privește lucrările rămase de executat din amenajarea aprobată în 1989, care cuprinde cinci trepte: Cornetu, Robești, Câineni, Lotrioara și Racovița. Acordul acoperă finalizarea treptelor Câineni și Lotrioara, precum și intervențiile necesare pentru ca amenajarea Racovița să funcționeze la parametrii proiectați.

Evaluarea s-a sprijinit pe trei studii: raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvată și studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă. Concluziile lor au fost incluse în acord sub formă de măsuri de prevenire și reducere a impactului și de cerințe de monitorizare, atât pentru execuția lucrărilor, cât și pentru funcționarea întregii amenajări.

Calea ferată și DN7, păstrate pe traseul actual

Soluția tehnică aleasă ia în calcul lucrările deja executate și nevoia de a proteja infrastructura de transport din defileul Oltului. Ea urmărește ca, pe cât posibil, calea ferată și DN7 să rămână pe amplasamentele actuale, cu lucrări suplimentare de protecție. La Racovița sunt prevăzute intervenții pentru protejarea podurilor de cale ferată, care vor permite îndepărtarea pragului din aval de centrală și funcționarea acesteia fără restricțiile de nivel existente.

Acordul de mediu nr. 4 din 21 septembrie 2026 cuprinde și condițiile impuse prin avizul Ministerului Culturii pentru protejarea monumentului istoric Turnul Spart.

Procedura a inclus consultarea publicului și dezbateri la Câineni și Boița. În etapa de consultare privind decizia de emitere și proiectul acordului au fost primite patru mesaje cu observații, trimise de trei persoane fizice și o persoană juridică. Documentele procedurii sunt disponibile pe site-ul MMAP, mai transmite instituția.

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