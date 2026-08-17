Mohammad Murad: „Comisia pentru Antreprenoriat și Turism declanșează alerta economică: toate partidele, chemate pentru salvarea capitalului românesc”

Deputatul AUR Mohammad Murad trage un semnal de alarmă cu privire la valul de falimente și pierderea locurilor de muncă din economia românească și propune constituirea unei Celule de Criză pentru Economie și Capitalul Românesc. Acesta îi invită, marți, 18 august, pe reprezentanții tuturor partidelor parlamentare la Comisia pentru antreprenoriat și turism, pentru elaborarea, în maximum 15 zile, a unui pachet de măsuri concrete pentru salvarea companiilor românești și protejarea locurilor de muncă, potrivit partidulaur.ro.

„Cred că a sosit momentul să încheiem acest lung episod al lamentărilor despre ceea ce se întâmplă în România. De ani de zile, clasa politică ne spune cât de rău ne merge. De ani de zile ni se prezintă diagnostice, statistici, falimente, datorii și locuri de muncă pierdute.

România nu mai are nevoie de încă o analiză a crizei. România are nevoie de intervenție. Am ascultat cu atenție analiza PSD, exprimată prin vocea domnului Sorin Grindeanu, despre situația mediului de afaceri, despre valul de falimente care lovește capitalul autohton și despre dispariția zilnică a aproximativ 180 de locuri de muncă.

Sunt realități pe care nu numai că le confirm, dar asupra cărora avertizez de multă vreme. Și atunci pun o întrebare simplă: când trecem la fapte?

Se spune că de la vorbe la fapte este un drum lung. În România de astăzi, problema este mai gravă: între vorbe și fapte nici măcar nu mai există un drum. Când România este lovită de inundații, epidemii, pandemii sau alte situații excepționale, statul constituie celule de criză.

Instituțiile sunt chemate la aceeași masă, se stabilesc responsabilități și se intervine pentru limitarea dezastrului. Este firesc. Este obligația statului. Atunci întreb: câte firme românești trebuie să mai dispară, câte locuri de muncă trebuie să mai pierdem și câți antreprenori trebuie să ajungă la capătul puterilor pentru ca statul român să considere că avem o criză?

Capitalul autohton nu are nevoie de coroane de flori după faliment. Are nevoie de măsuri înainte de faliment. De aceea, îi adresez public o întrebare domnului Sorin Grindeanu: partidul dumneavoastră a obținut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare. Sunteți gata să intervenim împreună pentru salvarea economiei românești? Sau trebuie să ne întrebăm mai întâi dacă se supără partenerii europeni, președintele României ori altcineva pentru faptul că PSD și AUR, primele două partide rezultate din votul românilor, se așază la aceeași masă atunci când interesul național o cere?

Economia României nu este nici de stânga, nici de dreapta. Falimentul nu întreabă antreprenorul cu cine a votat. Șomajul nu are carnet de partid.

În calitate de președinte al Comisiei pentru antreprenoriat și turism din Camera Deputaților, invit toate partidele parlamentare marți, 18 august 2026, ora 13:00, la Comisia pentru antreprenoriat și turism, pentru constituirea unei: CELULE DE CRIZĂ PENTRU ECONOMIE ȘI CAPITALUL ROMÂNESC.

Propun ca această Celulă de Criză să primească un mandat foarte clar: în maximum 15 zile să prezinte un pachet de măsuri concrete, aplicabile imediat, pentru protejarea companiilor românești, a locurilor de muncă, a investițiilor și a capitalului autohton. Nu peste șase luni.

Nu după alte conferințe. Nu după alte sute de falimente. În 15 zile. Fac această invitație tuturor partidelor parlamentare, indiferent dacă sunt la putere sau în opoziție. Ușa Comisiei este deschisă pentru oricine vine cu soluții și cu dorința reală de a pune umărul la salvarea economiei românești.

Nu declarăm război niciunui partid. Nu chemăm pe nimeni la o alianță politică. Declarăm lupta împotriva falimentului României. Iar în această luptă trebuie să existe un singur partid: România.

Noi vrem să fim luptătorii care îi apără pe români, locurile lor de muncă, antreprenorii care plătesc taxe, producătorii care încă mai rezistă și capitalul național românesc. De aceea spun foarte clar tuturor liderilor politici:

Marți nu vă invit să veniți să vorbiți. Vă invit să veniți să hotărâm. România a auzit destule discursuri. Acum este timpul faptelor”, a declarat deputatul AUR, Mohammad Murad.