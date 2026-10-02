Aproximativ 600 de persoane s-au strâns pentru a patra noapte la rând, în fața Arestului Central din Capitală, ca să protesteze față de arestarea lui Călin Georgescu și să își arate susținerea pentru fostul candidat la prezidențiale. Oamenii contestă decizia prin care Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar mulți dintre ei transmit protestul pe rețelele sociale.

Protestatarii au venit în fața Arestului Central cu steaguri și au scandat minute în șir. „Călin Georgescu este președinte”, „O dorință sinceră, România liberă” sunt doar câteva dintre scandările oamenilor.

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Sute de susținători au rămas în fața Arestului Central până după miezul nopții în prima zi de proteste

Miercuri, 30 septembrie, a fost prima seară în care aproximativ 300 de susținători s-au strâns în fața Arestului Central ca să își arate susținerea față de Călin Georgescu. Aceștia au adus chiar și o cruce pe care scria „Statul de Drept n. 22.12.1989 – d. 31.01.2017”. Imediat după miezul nopții, încă mai erau 200 de oameni care și-au continuat manifestația până târziu în noapte.

Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat de acasă de polițiști și dus la Arestul Central, acolo unde era așteptat de zeci de protestatari.

În momentul în care a ieșit pe poarta casei și i-a văzut pe susținători, Georgescu a vrut să își ridice în aer mâinile încătușate – la fel cum a făcut și în urmă cu o săptămână, atunci când a ieșit din sediul DIICOT, după ce a fost reținut pentru 24 de ore –, însă, de data aceasta, polițiștii care îl țineau de brațe i-au împiedicat gestul. Ulterior, susținătorii săi au început să huiduie.