Administrația Prezidențială a denunțat, vineri seară, un „fake” viralizat pe rețelele sociale, potrivit căruia președintele Nicușor Dan s-ar fi fotografiat cu o machetă care îl reprezintă pe Donald Trump, și nu cu președintele american. Reacția vine după ce Cotroceniul a postat o fotografie realizată la recepția dată de Trump săptămâna trecută, la New York, cu ocazia Adunării Generale ONU.

Scandal după fotografiile lui Donald Trump cu Nicușor Dan și alți lideri din Balcani

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Mai multe fotografii cu președitele Donald Trump alături de lideri din Balcani au declanșat un val de teorii ale conspirației și ironii pe rețelele sociale. Motivul: liderul american apare aproape în aceeași poziție în fiecare cadru, cu același zâmbet și cu degetul mare ridicat, ceea ce a generat ideea că ar putea fi o statuie de ceară a lui Donald Trump.

Cotroceniul: „Circulă fotografii fake de tip pamflet”

„Este distribuită pe anumite conturi de social media o imagine de tip pamflet, realizată prin intermediul Inteligenţei Artificiale, având ca subiect fotografiile făcute de Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, la recepţia tradiţională oferită în onoarea liderilor care au participat la Adunarea Generală a ONU de la New York. Acesta este un fake, menit să ducă în derizoriu demersul diplomatic de la baza acestor fotografii şi să genereze neîncredere în autorităţi şi în veridicitatea comunicărilor publice”, au transmis, vineri seară, oficialii Administraţiei Prezidenţiale, într-o postare pe Facebook.

Potrivit instituţiei citate, cadrul aproape identic al acestor fotografii este cauzat de faptul că la acest eveniment a avut acces doar fotograful oficial al Casei Albe, iar fotografiile au fost procesate şi eliberate concomitent în cursul zilei de astăzi către toate reprezentanţele ţărilor participante.

În fotografia publicată vineri de Nicușor Dan pe contul său oficial de X, președintele României apare alături de partenera sa, Mirabela, și președintele Trump.

Cei doi presedinti au avut o scurtă conversație după momentul fotografiei, după cum a declarat Nicușor Dan în interviurile pe care le-a avut cu jurnaliștii români la New York.

De ce Nicușor Dan a publicat poza abia după 10 zile de când a fost făcută

Nicușor Dan a publicat pe 2 octombrie 2026 fotografia cu Donald Trump, la 10 zile de la eveniment. Surse din Administrația Prezidențială au afirmat, pentru Gândul, și de ce fotografia a fost publicată abia acum.

Motivul publicării „cu întârziere” a unei noi fotografii în care Nicușor Dan apare alături de Donald Trump este reprezentat de procedura urmată de departamentul de presă de la Casa Albă. În acest sens, este alocat un timp specific pentru editarea fotografiilor oficiale, pentru ca ulterior aceste fotografii să fie trimise participanților la evenimente.