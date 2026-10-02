Prima pagină » Actualitate » Administrația Prezidențială intervine în scandalul pozei Nicușor Dan-Donald Trump și denunță un fake news. În mediul online s-a dezvoltat teoria că Nicușor Dan s-ar fi pozat cu o machetă

Administrația Prezidențială intervine în scandalul pozei Nicușor Dan-Donald Trump și denunță un fake news. În mediul online s-a dezvoltat teoria că Nicușor Dan s-ar fi pozat cu o machetă

Olga Borșcevschi
Administrația Prezidențială intervine în scandalul pozei Nicușor Dan-Donald Trump și denunță un fake news. În mediul online s-a dezvoltat teoria că Nicușor Dan s-ar fi pozat cu o machetă
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Administrația Prezidențială a denunțat, vineri seară, un „fake” viralizat pe rețelele sociale, potrivit căruia președintele Nicușor Dan s-ar fi fotografiat cu o machetă care îl reprezintă pe Donald Trump, și nu cu președintele american. Reacția vine după ce Cotroceniul a postat o fotografie realizată la recepția dată de Trump săptămâna trecută, la New York, cu ocazia Adunării Generale ONU.

Scandal după fotografiile lui Donald Trump cu Nicușor Dan și alți lideri din Balcani

Sondaj Gândul

Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Mai multe fotografii cu președitele Donald Trump alături de lideri din Balcani au declanșat un val de teorii ale conspirației și ironii pe rețelele sociale. Motivul: liderul american apare aproape în aceeași poziție în fiecare cadru, cu același zâmbet și cu degetul mare ridicat, ceea ce a generat ideea că ar putea fi o statuie de ceară a lui Donald Trump.

Cotroceniul: „Circulă fotografii fake de tip pamflet”

„Este distribuită pe anumite conturi de social media o imagine de tip pamflet, realizată prin intermediul Inteligenţei Artificiale, având ca subiect fotografiile făcute de Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, la recepţia tradiţională oferită în onoarea liderilor care au participat la Adunarea Generală a ONU de la New York. Acesta este un fake, menit să ducă în derizoriu demersul diplomatic de la baza acestor fotografii şi să genereze neîncredere în autorităţi şi în veridicitatea comunicărilor publice”, au transmis, vineri seară, oficialii Administraţiei Prezidenţiale, într-o postare pe Facebook.

Potrivit instituţiei citate, cadrul aproape identic al acestor fotografii este cauzat de faptul că la acest eveniment a avut acces doar fotograful oficial al Casei Albe, iar fotografiile au fost procesate şi eliberate concomitent în cursul zilei de astăzi către toate reprezentanţele ţărilor participante.

În fotografia publicată vineri de Nicușor Dan pe contul său oficial de X, președintele României apare alături de partenera sa, Mirabela, și președintele Trump.

Cei doi presedinti au avut o scurtă conversație după momentul fotografiei, după cum a declarat Nicușor Dan în interviurile pe care le-a avut cu jurnaliștii români la New York.

De ce Nicușor Dan a publicat poza abia după 10 zile de când a fost făcută

Nicușor Dan a publicat pe 2 octombrie 2026 fotografia cu Donald Trump, la 10 zile de la eveniment. Surse din Administrația Prezidențială au afirmat, pentru Gândul, și de ce fotografia a fost publicată abia acum.

Motivul publicării „cu întârziere” a unei noi fotografii în care Nicușor Dan apare alături de Donald Trump este reprezentat de procedura urmată de departamentul de presă de la Casa Albă. În acest sens, este alocat un timp specific pentru editarea fotografiilor oficiale, pentru ca ulterior aceste fotografii să fie trimise participanților la evenimente.

Comentarii 2

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ A patra noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Sute de oameni scandează lozinci de susținere pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale
21:22
A patra noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Sute de oameni scandează lozinci de susținere pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale
REACȚIE Radu Marinescu, fost ministru al Justiției, le răspunde celor de la PNL: „Ajunge cu ipocrizia și cu dublul standard”
20:34
Radu Marinescu, fost ministru al Justiției, le răspunde celor de la PNL: „Ajunge cu ipocrizia și cu dublul standard”
NEWS ALERT Incendiu puternic la acoperișul unui bloc din Suceava. Pompierii intervin cu cinci autospeciale de stingere
20:26
Incendiu puternic la acoperișul unui bloc din Suceava. Pompierii intervin cu cinci autospeciale de stingere
ANUNȚ MAE avertizează românii care călătoresc în Germania. Controalele la frontiere vor fi prelungite până în 2027
18:40
MAE avertizează românii care călătoresc în Germania. Controalele la frontiere vor fi prelungite până în 2027
NEWS ALERT Simion sună mobilizare generală: „Libertate pentru Călin Georgescu”. Liderul AUR anunță proteste în țară și în fața Parlamentului European
18:21
Simion sună mobilizare generală: „Libertate pentru Călin Georgescu”. Liderul AUR anunță proteste în țară și în fața Parlamentului European
INFRASTRUCTURĂ De luni, se închide circulația pe autostrada A1, între Sibiu și Boița. Când ar urma să fie ridicată restricția
18:15
De luni, se închide circulația pe autostrada A1, între Sibiu și Boița. Când ar urma să fie ridicată restricția
Mediafax
„Trump de carton”, conspirația care a EXPLODAT după pozele cu liderii din Balcani! Analiza imaginilor arată ce s-a întâmplat de fapt
Digi24
Ciuma a revenit în Rusia. Sute de persoane au fost spitalizate după ce medicul trimis să cerceteze a spart o eprubetă cu probe
Cancan.ro
2.500 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la curte și comit această greșeală, în 2026
Prosport.ro
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
Adevarul
Anticipatele, pregătite prin lege. Ce spune Tudorel Toader despre limita pe care Parlamentul nu o poate depăși
Mediafax
IREAL! Ce a PĂȚIT un canadian care s-a MUTAT cu familia în Rusia pentru a scăpa de ideologia decadentă a Occidentului
Click
Moment stânjenitor la petrecerea Antena 1! Mesaj vulgar la adresa Pro TV, proiectat în fața a sute de invitați. Ce spune PR-ul
Digi24
„Toate se înclină în fața Majestății Sale, idiotul”. Rușii și-au doborât propriul elicopter în timpul unui atac asupra ucrainenilor
Cancan.ro
Aurelia, o angajată Selgros, a murit la locul de muncă. ULTIMELE cuvinte ale femeii de 58 de ani
Ce se întâmplă doctore
Ultimele cuvinte ale angajatei Selgros care a murit la locul de muncă. Aurelia se confrunta cu probleme cardiace: „Îmi e foarte rău”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman are în ofertă un aparat de spălat cu presiune Bosch
Descopera.ro
Apa dură poate afecta aspectul părului?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Descopera.ro
Când părintele devine agresor. Semnele abuzului emoțional și efectele care pot continua la maturitate
Mediafax Italia
„Vor muri 89 de persoane!” Mesajul care anunță UN MASACRU!
Mediafax Spania
Mergi cu bicicleta? De azi s-au schimbat regulile: ce trebuie să știi!
FLASH NEWS Emil Boc susține că muncitorii proveniți din țări non-UE „încep să devină o problemă pentru comunitate”: Nu vreau să fiu extremist. Eu vă spun ce se întâmplă la firul ierbii
19:58
Emil Boc susține că muncitorii proveniți din țări non-UE „încep să devină o problemă pentru comunitate”: Nu vreau să fiu extremist. Eu vă spun ce se întâmplă la firul ierbii
FLASH NEWS Exercițiu de mobilizare în Capitală și Ilfov. Câți rezerviști au fost cooptați și când se va desfășura evenimentul
19:39
Exercițiu de mobilizare în Capitală și Ilfov. Câți rezerviști au fost cooptați și când se va desfășura evenimentul
FLASH NEWS Un motociclist rus ar putea fi în spatele tentativei de sabotaj de la aeroportul din Leipzig din luna august
19:39
Un motociclist rus ar putea fi în spatele tentativei de sabotaj de la aeroportul din Leipzig din luna august
EDITORIAL Ștefan Popescu – Grupul Bergen: ce mai înseamnă România pentru America?
19:23
Ștefan Popescu – Grupul Bergen: ce mai înseamnă România pentru America?
REACȚIE Elena Udrea îi numește ipocriți pe liberalii și useriștii care s-au solidarizat cu Bolojan în ziua audierii la DNA
19:19
Elena Udrea îi numește ipocriți pe liberalii și useriștii care s-au solidarizat cu Bolojan în ziua audierii la DNA
MILITAR Bloomberg: Planurile de cheltuieli ale Rusiei arată că Putin se pregătește pentru mai mulți ani de război
19:13
Bloomberg: Planurile de cheltuieli ale Rusiei arată că Putin se pregătește pentru mai mulți ani de război

Cele mai noi

Trimite acest link pe