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A trecut amenințarea „junk”. Optimismul lui Nicușor Dan, dublat de Alexandru Nazare, a dat roade. Agenția Standard & Poor’s nu a retrogradat România în categoria nerecomandată investitorilor. Ce urmează pentru economia țării

Flavius Niculescu
A trecut amenințarea „junk”. Optimismul lui Nicușor Dan, dublat de Alexandru Nazare, a dat roade. Agenția Standard & Poor's nu a retrogradat România în categoria nerecomandată investitorilor. Ce urmează pentru economia țării
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Reprezentanții agenției de rating Standard & Poor’s (S&P) au publicat vineri, 2 octombrie, raportul prin care mențin România în zona recomandată investitorilor, însă, în continuare, la un singur pas de categoria pe care piețele o numesc, fără menajamente, „junk”. Confirmarea ratingului BBB-  cu perspectivă negativă vine după ce, în urmă cu două zile, surse politice explicau pentru Gândul că președintele Nicușor Dan nu s-a declarat îngrijorat cu privire la noua evaluare a agenției de rating, întrucât a avut o discuție personală cu reprezentanții acesteia și le-a explicat gravitatea unei eventuale retrogradări. Ulterior, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat public că împărtășește optimismul președintelui. Noul raport confirmă că statul român își păstrează gradul de predictibilitate în fața investitorilor.

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„În ciuda absenței unui acord pentru formarea unui nou guvern de la căderea Executivului în mai, consolidarea fiscală a României pentru 2026 rămâne pe drumul cel bun, iar peste 90% din alocările din cadrul Facilității de Redresare și Reziliență (RRF) au fost asigurate până în septembrie prin măsuri legislative ad-hoc.

Ne așteptăm ca consolidarea fiscală din perioada 2027-2028 să fie ancorată în procedura UE privind deficitul excesiv, iar pe termen scurt considerăm că revizuirile bugetare necesare pentru 2026 și o indexare convenită a cheltuielilor sociale pentru 2027 vor impulsiona o anumită cooperare politică.

Eroziunea structurală post-pandemică a bilanțurilor fiscale și externe ale României a sporit expunerea la creșterea ratelor dobânzilor și la schimbarea sentimentului investitorilor; în consecință, instituirea unui guvern cu un cadru de politici puternic și susținut este esențială pentru a preveni vulnerabilități suplimentare.

Am confirmat ratingurile noastre de credit suveran pe termen lung și scurt „BBB-/A-3” pentru România. Perspectiva rămâne negativă”, se arată în comunicatul agenției.

Ce urmează pentru economia României, care a evitat din nou „junk-ul”, dar rămâne la un singur pas de el

România a trecut și „examenul” S&P, după ce, la finalul lunii iulie, a reușit să-și păstreze calificativul „BBB-” de la agenția de rating Fitch, iar, o săptămână mai târziu, a primit și confirmarea de la Moody’s. Practic, la momentul actual, statul român știe că va încheia anul 2026 fără teama de a fi retrogradat în zona nerecomandată investițiilor de niciunul dintre cei trei giganți care stabilesc ratingul de țară.

O eventuală retrogradare a României la „junk” ar fi generat un lanț de slăbiciuni la nivel economic. Printre posibilele efecte, se numără retragerea investițiilor străine, împrumuturi la dobânzi mult mai mari, prăbușirea puterii de cumpărare a leului, creșterea inflației și a șomajului și, nu în ultimul rând, scumpirea produselor și serviciilor.

Din fericire, un astfel de scenariu nu poate fi luat în calcul odată cu menținerea statului român la granița categoriei nerecomandate investitorilor. Mai mult, precedentele episoade demonstrează că mulți investitori s-au simțit încurajați să finanțeze România, datorită dobânzilor mari care nu au scăzut, chiar dacă ratingul de țară a rămas același.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare

Ce semnale a dat Alexandru Nazare că S&P nu va retrograda România la categoria „junk”

Cu o zi înainte ca reprezentanții S&P să publice raportul care include noua evaluare a României, ministrul interimar al Finanțelor s-a declarat încrezător cu privire la faptul că țara noastră nu va fi retrogradată la„junk”.

Alexandru Nazare a explicat că proiecția de buget pe anul 2026 a fost respectată, în mare parte, de către toți ordonatorii de credite și că, în ciuda anumitor probleme – pe care nu le-a detaliat – reprezentanții S&P au ținut cont de aspectele pozitive care le-au fost evidențiate.

„Proiecția de la buget – bineînțeles, cu ajustări, pentru că nu peste tot și nu la toți ordonatorii lucrurile s-au confirmat 100% – lucrurile au evoluat conform planului. Pe acești piloni, foarte serioși, am purtat discuțiile cu Standard & Poor’s. Am încredere că informațiile pe care le-am furnizat, proiecțiile pe care le-am prezentat sunt serioase, sunt credibile și sper ca acest lucru să se reflecte în raportul pe care îl vor publica”, explica Alexandru Nazare.

Nicușor Dan dă vina pe investitorii care i-ar fi spus: „Nu alegeri anticipate!” / „Nu ne jucăm de-a soarta acestei țări, ca să vedem ce iese dintr-o alegere”

Președintele României, Nicușor Dan, a explicat miercuri, 30 septembrie, cele trei motive principale pentru care exclude complet scenariul organizării alegerilor anticipate, în contextul în care, după două propuneri de premier care nu au primit votul de învestitură al Parlamentului, are posibilitatea de a dizolva Legislativul și de a reveni la votul cetățenilor.

„Alegerile anticipate, teoretic, sună foarte bine – partidele nu se înțeleg, ne întoarcem la popor, poporul decide. Numai că, în practică noi, suntem așa: nu avem o rectificare, un Guvern interimar nu poate să facă rectificare. Alegeri anticipate înseamnă cinci luni în care noi nu mai putem face rectificare. Înseamnă că nu mai dăm bani la ambulanțe, nu mai dăm bani la sistemul sanitar. Ăsta e primul lucru.

În al doilea rând, noi suntem o țară care trăiește pe datorie de mult timp și, trăind pe datorie, nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi mențin activitatea curentă. Mesajul pe care l-am primit de la investitorii care împrumută România și care îi asigură funcționarea curentă a fost: NU alegeri anticipate! Eu sunt un om responsabil, adică nu ne jucăm de-a soarta acestei țări, ca să vedem ce iese dintr-o alegere.

Și trei, haideți să ne uităm la ce înseamnă alegeri anticipate. Înseamnă Birou Electoral Central, panouri pe străzi, dezbateri în studiourile de televiziune și, prin februarie, o să avem un rezultat al alegerilor anticipate, care, dacă ne uităm la sondaje de opinie, e cam tot ce avem acum și, din nou, aceleași partide trebuie să negocieze formarea aceluiași Guvern”, a declarat Nicușor Dan în conferința de presă organizată la Ambasada României din Republica Cehă.

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