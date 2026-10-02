Un bărbat din București, în vârstă de 66 de ani, a murit în Munții Făgăraș. Turistul a căzut 200 de metri în zona Iezerul Caprei

Un bărbat de 66 de ani, din Capitală, a murit, vineri, în zona Iezerul Caprei, după ce a alunecat și a căzut aproximativ 200 de metri, informează reprezentanții Serviciului Salvamont Sibiu.

„O echipă s-a deplasat de urgenţă la locul accidentului. În paralel, a fost solicitat sprijinul elicopterului SMURD Braşov, precum şi al colegilor de la Salvamont Argeş. Din păcate, în urma accidentului, victima a suferit leziuni incompatibile cu viaţa”, a transmis Serviciul Salvamont Sibiu, scrie Agerpres.

Victima a fost preluată de echipajul aeromedical și transportată la Aeroportul Internațional Sibiu, unde a fost predată reprezentanților IML pentru procedurile legale.

Sursa foto: Salvamont