Ce a răspuns Eugen Tomac, întrebat dacă se mai află pe lista lui Nicușor Dan pentru funcția de premier

Consilierul prezidențial Eugen Tomac nu exclude posibilitatea ca Nicușor Dan să îl desemneze din nou pentru funcția de premier. Întrebat la Antena 3 CNN dacă se mai află pe lista președintelui, Tomac a evitat să ofere un răspuns categoric și a spus că decizia va fi luată după consultările de luni cu partidele.

Întrebat de moderatorul emisiunii dacă se află printre variantele luate în calcul de președintele României, Eugen Tomac a amintit că a fost deja prima propunere pentru funcția de prim-ministru și că face parte din echipa lui Nicușor Dan.

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„Eu fac parte din echipa domnului președinte, am fost prima propunere pentru funcția de premier, mi-am asumat acest rol, știu ce trebuie să facem pentru ca România să iasă cu bine din această încleștare și criză politică prelungită și, sigur că, îmi doresc și eu să găsim o soluție de compromis care să ne permită să ieșim din acest blocaj politic”, a spus Eugen Tomac la Antena 3 CNN.

Eugen Tomac a mai spus că, în opinia sa, în acest moment „nu numele premierului este important”. Întrebat direct dacă se mai află sau nu pe lista președintelui, acesta nu a exclus varianta.

„La această întrebare va răspunde președintele după ce va consulta luni partidele, pentru că eu cred că, în acest moment, după toată această criză, a sosit momentul ca toți oamenii politici raționali să pună pe primul loc interesul național și apoi interesul de partid”.

„România nu își mai permite nicio zi să prelungească criza”

În continuare, fostul premier desemnat a spus că România nu își mai permite să prelungească actualul blocaj și s-a declarat optimist că săptămâma viitoare liderii politici, împreună cu președintele, vor găsi o soluție.

„Sunt legitime supărările, dezamăgirile și încercările de a crea majorități, dar România nu își mai permite nicio zi să prelungească criza, iar eu sunt încrezător că săptămâna viitoare liderii politici, împreună cu președintele, vor găsi un compromis pentru a oferi României un guvern”.

Tomac nu vede anticipatele ca soluție

Eugen Tomac a respins ideea că România ar fi ajuns în punctul în care singura soluție rămasă sunt alegerile anticipate.

„Alegerile anticipate sunt un exercițiu democratic la care apelăm când nu mai există altă opțiune. Nu suntem în această situație”, a spus Tomac.

Întrebat la finalul intervenției dacă ar accepta o nouă desemnare din partea lui Nicușor Dan, consilierul prezidențial nu a spus că ar refuza.