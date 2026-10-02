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Un fost cancelar al Germaniei a fost numit în consiliul de supraveghere al unei companii din Rusia

Un fost cancelar al Germaniei a fost numit în consiliul de supraveghere al unei companii din Rusia
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Fostul cancelar german Gerhard Schroeder, care s-a confruntat de-a lungul timpului cu critici din cauza legăturilor sale cu Rusia și cu Vladimir Putin, s-a alăturat consiliului de supraveghere al retailerului rus Hyperglobus, compania care operează lanțul de supermarketuri deținut anterior de retailerul german Globus.

Schroeder a format o prietenie strânsă cu Vladimir Putin în timp ce a ocupat funcția de cancelar al Germaniei între 1998 și 2005, iar ulterior a lucrat pentru alte companii de stat rusești. Anterior, a condus consiliul de administrație al gigantului petrolier de stat Rosneft și a fost strâns implicat în proiectele de gazoducte Nord Stream și Nord Stream 2. În anul 2022, după începutul războiului din Ucraina, Schroeder a fost nevoit să renunțe la funcțiile din Rosneft și a refuzat nominalizarea în consiliul Gazprom sub presiunea opiniei publice și a criticilor din propriul partid, SPD.

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De asemenea, în 2022, Germania l-a deposedat pe Schroeder de funcția și personalul său parlamentar, finanțate de contribuabili, pe fondul indignării publice față de implicarea sa continuă în afacerile rusești și refuzul său de a-l condamna pe Putin.
La începutul acestui an, Putin a declarat că Schroeder va fi interlocutorul său preferat pentru discuțiile privind noile aranjamente de securitate pentru Europa, o idee respinsă imediat de Uniunea Europeană.

Anunțul numirii fostului cancelar german în consiliul de administrație al companiei ruse a venit la patru zile după ce Putin a emis un decret prin care activele rusești ale altui mare retailer german, Metro, au fost plasate sub administrare temporară rusă, fiind cel mai recent exemplu dintr-o serie de acțiuni împotriva companiilor europene care au sprijinit Ucraina în războiul cu Rusia.

Hyperglobus a fost desprinsă din grupul german Globus Holding în 2025 și este acum complet independentă, potrivit Globus. Aceasta operează peste 20 de supermarketuri rusești care continuă să utilizeze marca Globus.

„Datorită implicării sale numeroase în viața politică, economică și culturală a Rusiei, el va fi o completare ideală a consiliului de administrație și ne va ajuta să continuăm abordarea noastră orientată spre dialog”, a declarat Thomas Bruch, proprietarul Hyperglobus și fostul șef al Globus.

În calitate de cancelar, Schroeder a susținut legături energetice mai strânse cu Rusia, despre care criticii au spus că fac Germania excesiv de dependentă de petrolul și gazele Moscovei.

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