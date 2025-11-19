De multe ori, românii au tendința să zâmbească în fotografiile oficiale pentru pașaport, cartea de identitate sau permisul de conducere, deși nu au voie să facă acest lucru. Și puțini știu de ce, dar sunt curioși să afle… chiar dacă nu întreabă.

Ei bine, expresiile faciale modifică trăsăturile pe care sistemele biometrice trebuie să le recunoască în aeroporturi, la frontieră sau în controalele automate.

Interdicția reprezintă, de fapt, o cerință tehnică, pentru că un zâmbet discret poate schimba conturul buzelor, zona ochilor sau forma obrajilor, ceea ce poate duce la erori de identificare, potrivit realitatea.net.

Instrucțiunile autorităților sunt clare, când vine vorba la realizarea pozei pentru documente oficiale personale: privirea înainte, poziție dreaptă, expresie neutră, gura închisă. Toate aceste elemente au rolul de a asigura funcționarea corectă a softurilor de recunoaștere facială.

Așadar, persoanele care trebuie să își schimbe cartea de identitate, permisul de conducere sau pașaportul vor avea de respectat câteva reguli clare în ceea ce privește vestimentația adecvată, poziția corpului, dar și mimica feței.

O poziție corectă presupune umeri relaxați și capul menținut drept. De asemenea, în asemenea poze trebuie evitate zâmbetele largi, care distorsionează trăsăturile, dar și ridicarea sprâncenelor pentru că încruntarea acestora schimbă și ele expresia feței.

Când vine vorba de păr sau de machiaj, coafura trebuie să fie una simplă și să nu acopere părți ale chipului. Regulile biometrice interzic acoperirea frunții, sprâncenelor sau ochilor.

Totodată, un breton prea lung poate duce la respingerea fotografiei, în timp ce machiajul trebuie să fie și el unul discret, natural, fără culori puternice, pentru a nu fi schimbate prea mult trăsăturile feței.

În ceea ce privește vestimentația, sunt preferate hainele închise la culoare, fără imprimeuri sau accesorii voluminoase. Sunt de evitat și hainele cu glugă sau gulere foarte mari.