BULETINUL clasic, doar pentru câțiva români. MAI a explicat în ce situații se mai poate elibera vechea carte de identitate

Ministerul Afacerilor Interne (MAI), prin Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP), a precizat pentru știripesurse că, în prezent, românii pot opta între eliberarea unei cărți electronice de identitate și a unei cărți de identitate simple. Totuși, vechiul model de buletin, emis din 1997, mai poate fi eliberat doar în anumite situații speciale.

Potrivit explicațiilor, actele de identitate model 1997 se mai eliberează doar în cazuri excepționale, cum ar fi:

pentru persoanele netransportabile la sediul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor

pentru persoanele internate, primite spre îngrijire sau găzduire în instituții sanitare ori centre sociale care nu se pot deplasa

pentru persoanele încarcerate

pentru tinerii de 14 ani care locuiesc temporar în străinătate și solicită primul act de identitate

pentru românii aflați temporar în străinătate și al căror act de identitate a expirat

„Menționăm faptul că, în prezent, la nivelul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor și Ministerului Afacerilor Externe se desfășoară activități specifice pentru asigurarea condițiilor tehnice necesare, astfel încât cartea electronică de identitate să se poată elibera prin intermediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare de carieră ale României acreditate în străinătate”, se arată în răspunsul MAI.

