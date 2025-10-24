BULETINUL clasic, doar pentru câțiva români. MAI a explicat în ce situații se mai poate elibera vechea carte de identitate

Ministerul Afacerilor Interne (MAI), prin Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP), a precizat pentru știripesurse că, în prezent, românii pot opta între eliberarea unei cărți electronice de identitate și a unei cărți de identitate simple. Totuși, vechiul model de buletin, emis din 1997, mai poate fi eliberat doar în anumite situații speciale.
Potrivit explicațiilor, actele de identitate model 1997 se mai eliberează doar în cazuri excepționale, cum ar fi:
„Menționăm faptul că, în prezent, la nivelul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor și Ministerului Afacerilor Externe se desfășoară activități specifice pentru asigurarea condițiilor tehnice necesare, astfel încât cartea electronică de identitate să se poată elibera prin intermediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare de carieră ale României acreditate în străinătate”, se arată în răspunsul MAI.
