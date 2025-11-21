Motivul pentru care un IT-ist din Cluj-Napoca este NEMULȚUMIT de șefii săi, deși aceștia îi oferă un salariu lunar de 16.000 de lei

Un tânăr IT-ist cu experiență a stârnit discuții aprinse în mediul online după ce a împărtășit situația sa profesională, dezvăluind că lunar câștigă 16.000 de lei pe lună, dar – cu toate acestea – a precizat că este nemulțumit de șefii săi. Mai mult, a cerut opinii ale internauților, potrivit cancan.ro. De aproape opt ani activează pe același proiect și, deși a cerut majorări salariale în repetate rânduri în ultimii doi ani, răspunsul primit a fost mereu același că firma trebuie să renegocieze tariful cu clientul.

„Salut, lucrez pentru o companie de outsourcing (…). Salariul meu este de aprox. 16k RON. Am cerut de 4-5 ori mărire în ultimii 2 ani, dar spun că trebuie să negocieze cu clientul o mărire… Este doar părerea mea sau profită de mine?”, este postarea tânărului, care a declanșat o discuție amplă. Mulți au sugerat că singura modalitate de a câștiga mai bine este trecerea pe PFA sau SRL și facturarea directă, ocolind intermediarii. Alții au avertizat însă că discuțiile directe cu clientul pot încălca clauze contractuale și pot duce la concediere. De aceea, opțiunile recomandate au inclus schimbarea proiectului, negocierea fermă a salariului sau căutarea unui nou loc de muncă.

