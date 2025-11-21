Prima pagină » Diverse » Motivul pentru care un IT-ist din Cluj-Napoca este NEMULȚUMIT de șefii săi, deși aceștia îi oferă un salariu lunar de 16.000 de lei

Motivul pentru care un IT-ist din Cluj-Napoca este NEMULȚUMIT de șefii săi, deși aceștia îi oferă un salariu lunar de 16.000 de lei

21 nov. 2025, 12:36, Diverse
Motivul pentru care un IT-ist din Cluj-Napoca este NEMULȚUMIT de șefii săi, deși aceștia îi oferă un salariu lunar de 16.000 de lei
FOTO - Caracter ilustrativ

Un tânăr IT-ist cu experiență a stârnit discuții aprinse în mediul online după ce a împărtășit situația sa profesională, dezvăluind că lunar câștigă 16.000 de lei pe lună, dar – cu toate acestea – a precizat că este nemulțumit de șefii săi. Mai mult, a cerut opinii ale internauților, potrivit cancan.roDe aproape opt ani activează pe același proiect și, deși a cerut majorări salariale în repetate rânduri în ultimii doi ani, răspunsul primit a fost mereu același că firma trebuie să renegocieze tariful cu clientul.

it, tineri romani, elevi romani

FOTO – Caracter ilustrativ

„Salut, lucrez pentru o companie de outsourcing (…). Salariul meu este de aprox. 16k RON. Am cerut de 4-5 ori mărire în ultimii 2 ani, dar spun că trebuie să negocieze cu clientul o mărire… Este doar părerea mea sau profită de mine?”, este postarea tânărului, care a declanșat o discuție amplă. Mulți au sugerat că singura modalitate de a câștiga mai bine este trecerea pe PFA sau SRL și facturarea directă, ocolind intermediarii. Alții au avertizat însă că discuțiile directe cu clientul pot încălca clauze contractuale și pot duce la concediere. De aceea, opțiunile recomandate au inclus schimbarea proiectului, negocierea fermă a salariului sau căutarea unui nou loc de muncă.

Află aici care este motivul pentru care e nemulțumit de șefii săi…

Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Oamenii cu pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie, sugerează o cercetare
EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”