Naba Salem, superba ispită de la „Insula Iubirii”, bătută cu sălbăticie de fostul iubit: „Am fost, bătută, sechestrată”

Ispita Naba Salem, superba brunetă de la Insula iubirii, care a mers în Thailanda pentru a întruchipa o seducătoare desăvârșita, a trecut printr-o experiență cumplită, iar traumele au rămas.

Ispita Naba Salem, originară din Irak, cunoscută pentru participarea în câteva show-uri de succes, a fost victima violenței domestice în România, de aceea a învățat să nu mai aibă încredere în bărbați, a declarat aceasta pentru Fanatik.ro.

Tânăra participă la Insula iubirii sezonul 9 și, dincolo de senzualitate, tânăra concurentă se bazează pe caracterul ei sincer, dar și pe energia pozitivă pe care o emană. Aceasta a mărturisit că nu s-a uitat la nicio ediție Insula iubirii, așa că tot ce a trăit în cadrul show-ului din Thailanda a fost o premieră.

În spatele imaginii de seducătoare desăvârșită, cu un efect aproape hipnotic asupra bărbaților, Naba Salem ascunde o suferință profundă. Frumoasa concurentă a povestit că ultimul ei iubit a agresat-o de mai multe ori și a ajuns chiar și în spital din cauza abuzurilor.

„De multe ori am fost tratată urât. Am fost și bătută. Am fost sechestrată. Poliția m-a scos din casă de vreo două ori. Eu, spre deosebire de alte femei, am avut curajul să apelez la Poliție, doar că el avea și Poliția la degetul mic, din păcate, asta e țara în care trăim. Eu de atunci nu am avut relație, s-a întâmplat de mult timp, de vreo 3-4 ani.