19 dec. 2025, 11:35, Diverse
O anchetă de presă susține că ar putea fi vorba de „aranjamente cu terenuri publice” în Tuzla pentru viitoarea stațiune Nibiru. Investitorii spun că toate terenurile sunt în proprietate privată și sunt în Constanța

Proiectul ”Nibiru”, din apropierea festivalului Beach Please, este acuzat într-un material de presă de nereguli și autorii susțin că ar putea fi vorba de un aranjament cu autoritățile publice pentru terenul pe care ar urma să fie construit proiectul. De cealaltă parte, investitorii spun că nu poate fi vorba de așa ceva, întrucât terenurile, atât în fazele deja în dezvoltare, cât și din proiectele viitoare, sunt în proprietate privată. 

Rise Project susține că ar putea fi vorba de aranjamente administrative pentru ocolirea legii sau tranzacții controversate cu terenuri publice, într-o zonă situată la granița dintre Tuzla și Costinești. Pe de altă parte, organizatorii se apără și spun că terenurile sunt în proprietate privată. 

„În ceea ce privește fazele ulterioare ale proiectului, aflate în prezent în analiză și planificate pentru dezvoltare pe o perioadă estimată de până la 15 de ani, acestea vizează o suprafață cumulată de peste 200 de hectare, situată pe teritoriul UAT Costinești, Tuzla, Olimp și Eforie Sud. Terenurile respective se află doar în proprietate privată, au statut intravilan și sunt în curs de negociere, semnare”, au transmis investitorii Nibiru către publicație.

Potrivit materialului de presă, dezvoltarea proiectului ar fi fost blocată inițial de legislația care reglementează vânzarea terenurilor agricole din extravilan și că primarul comunei Tuzla ar fi facilitat achiziția. Reprezentanții Nibiru spun însă că este exclus, pentru că terenurile sunt în Costinești: „Terenurile pe care se dezvoltă proiectul NIBIRU, cu o suprafață totală de 21 hectare, aparțin Nibiru Real Estate SRL și sunt situate în localitatea Costinești.”

În articol, autorii mai susțin că au fost tentative de vânzare a unui teren public amplasat strategic între festival și livadă, tranzacție care a fost stopată în urma unui scandal în Consiliul Local. 

