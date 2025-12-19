Viktor Orba se teme că folosirea activelor înghețate ale Rusiei va crea un precedent. Premierul Ungariei amenință cu retragerea rezervelor din Belgia

Viktor Orban ia în considerare retragerea rezervelor valutare ale țării din Belgia ca reacție la discuțiile de la nivelul Uniunii Europene privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a finanța în vreun fel Ucraina. Prin urmare, premierul maghiar și-a instruit ministrul de finanțe și guvernatorul Băncii Centrale a Ungariei să elaboreze planuri de retragere a rezervelor valutare ale Ungariei din Belgia.

Orban se teme de crearea unui precedent

Viktor Orban se teme că o eventuală confiscare sau utilizare a rezervelor Rusiei ar putea crea un precedent periculos. „Dacă este posibil să se elimine rezervele rusești, ce-ar fi dacă s-ar decide că ar putea folosi și rezervele ungare”, le-a spus Orbán reporterilor.

Aceste afirmații au venit în contextul în care liderii europeni au discutat ieri despre folosirea activelor înghețate ale Rusiei pentru a finanța un împrumut de amploare pentru Ucraina. Majoritatea activelor rusești sunt stocate în Belgia, la depozitarul central Euroclear.

Ungaria și-a crescut constant rezervele de aur în ultimii ani, ajungând la 94,5 tone, pe care prim-ministrul Ungariei le consideră „un refugiu sigur” în perioade de incertitudine geopolitică. În urma deciziilor luate la summitul Consiliului European de ieri, liderii UE au decis ca activele Băncii Centrale a Rusiei vor rămâne înghețate pe termen nelimitat până când Rusia va plăti despăgubiri de război Ucrainei.

Deși Comisia Europeană propusese inițial utilizarea activelor înghețate pentru a garanta sprijinul financiar, liderii UE au decis în final să ocolească această variantă din cauza blocajelor politice și juridice, venite în special din partea Belgiei și a Ungariei.

Soluție de compromis

În loc să folosească direct activele rusești, UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina pentru perioada 2026-2027. Acesta va fi finanțat prin împrumuturi pe piețele de capital, garantate de bugetul UE, prin mecanismul de „cooperare consolidată”. Ucraina va fi obligată să ramburseze acest împrumut abia după ce va primi reparații de război de la Moscova. Până atunci, UE își rezervă dreptul de a utiliza profiturile generate de activele înghețate sau activele în sine pentru a acoperi costurile acestui împrumut, dacă cadrul legal va permite acest lucru în viitor. Ungaria, Slovacia și Cehia au obținut clauze de excludere, ceea ce înseamnă că nu vor contribui la garanțiile financiare pentru acest nou împrumut acordat Kievului.