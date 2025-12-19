Prima pagină » Actualitate » Ciprian Ciucu își depune astăzi jurământul pentru funcția de primar general al Capitalei. Anunțul a fost făcut cu doar patru ore înainte de ceremonie

19 dec. 2025, 14:12, Actualitate
Ciprian Ciucu își va prelua vineri, 19 decembrie, oficial mandatul, potrivit anunțului făcut de reprezentanții Primăriei Capitalei.

După ce va depune jurământul, Ciprian Ciucu își va prelua oficial atribuțiile de primar general, iar la Sectorul 6 atribuțiile de primar vor fi preluate de actualul viceprimar Paul Moldovan.

Pe 7 decembrie, Ciprian Ciucu a câștigat  funcția de primar general al Capitalei cu 36,16% din voturi (peste 211.000 de voturi) și s-a impus astfel în fața Ancăi Alexandrescu, susținută de AUR (21,94%), Daniel Băluță, de la PSD (20,51%), respectiv Cătălin Drulă, de la USR (13,90%).

Azi, ora 17.00, primarul general ales, Ciprian Ciucu, va depune jurământul în sala de ședințe a Primăriei Municipiului București (Bd. Elisabeta 47)”, conform anunțului făcut de Primăria Capitalei, vineri la prânz, cu patru ore înainte de ceremonie.

Ciprian Ciucu îşi începe mandatul la Primăria Capitalei cu un cadou de la Nicușor Dan. Datorii de 3 miliarde de lei

Recent, Ciucu s-a arătat îngrijorat cu privire la ceea ce a găsit în Primăria Capitalei, odată cu preluarea mandatului de primar general. Datoriile ajung pe la 3 miliarde de lei, iar bugetul necheltuit se va situa în jurul sumei de 20 de milioane de lei, la începutul anului.

În cadrul unui interviu acordat celor de la Observator, Ciucu a declarat că lucrurile care au dus către această situaţie au legătură cu căldura şi transportul public.

În primul rând, trebuie să discutăm bugetul. Am avut un mic şoc. Ştiam, în mare, care sunt problemele, dar nu îmi imaginam că sunt aşa de grave. Îmi încep mandatul cu datorii, per ansamblu, undeva spre 3 miliarde de lei. Iar bugetul la începutul anului, ce va rămâne necheltuit, undeva la 20 de milioane de lei„, a explicat primarul Capitalei.

