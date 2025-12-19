Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 10000 de euro. Terenul are 1000 de metri pătrați

Un proprietar din județul Neamț și-a scos casa bătrânească la vânzare, cu tot cu teren. Proprietatea costă fabuloasa sumă 10000 de euro. Terenul are 1000 de metri pătrați, iar utilitățile, probabil apă și canal, sunt la poartă.

Casa bătrânească are deci o suprafață de 1000 mp, și are o deschidere de 25 metri liniari, iar în anunț spune că toate utilitățile sunt la limita proprietății.

Pe platformele de profil sunt multe case bătrânești scoase la vânzare, iar sumnele diferă în funcție de oraș, utilități și spațiul de teren. Cele mai mari prețuri sunt în zonele apropiate de Capitală. Spre exemplu, potrivit unui anunț pe Olx, o casă bătrânească de vânzare în Chitila, aproape de București, costă 75.000 de euro.

Proprietatea în anunțul cu prețul de 10.000 de euro se află în comuna Oniceni, în apropeire de orașul Roman, Neamț.

De ce s ă cumperi o cas ă b ă trâneasc ă

Cumpărarea unei case bătrânești are și anumite avantaje, ca prețul mai mic inițial, potențialul pentru o locuință unică și ecologică (dacă e din lut, de ex.), însă poate aduce și provocări majore de renovare, costuri ascunse și necesitatea unor investiții mari în modernizare, de la instalații la izolație, care pot să depășească chiar costul unei case noi, motiv pentru care, dacă te hotărăști să cumperi, e important să analizezi temeinic starea structurii și bugetul avut la dispoziție. Așadar, înainte de a cumpăra o casă bătrânească, analizează bine toate detaliile și vezi dacă te încadrezi cu banii și cu obiectivele tale.

