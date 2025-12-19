Prima pagină » Actualitate » Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 10000 de euro. Terenul are 1000 de metri pătrați

Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 10000 de euro. Terenul are 1000 de metri pătrați

19 dec. 2025, 14:39, Actualitate
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 10000 de euro. Terenul are 1000 de metri pătrați

Un proprietar din județul Neamț și-a scos casa bătrânească la vânzare, cu tot cu teren. Proprietatea  costă fabuloasa sumă 10000 de euro. Terenul are 1000 de metri pătrați, iar utilitățile, probabil apă și canal, sunt la poartă.

Casa bătrânească are deci o suprafață de 1000 mp, și are o deschidere de 25 metri liniari, iar în anunț spune că toate utilitățile sunt la limita proprietății.

Pe platformele de profil sunt multe case bătrânești scoase la vânzare, iar sumnele diferă în funcție de oraș, utilități și spațiul de teren. Cele mai mari prețuri sunt în zonele apropiate de Capitală. Spre exemplu, potrivit unui anunț pe Olx, o casă bătrânească de vânzare în Chitila, aproape de București, costă 75.000 de euro.

Proprietatea în anunțul cu prețul de 10.000 de euro se află în comuna Oniceni, în apropeire de orașul Roman, Neamț.

De ce să cumperi o casă bătrânească

Cumpărarea unei case bătrânești are și anumite avantaje, ca prețul mai mic inițial, potențialul pentru o locuință unică și ecologică (dacă e din lut, de ex.), însă poate aduce și provocări majore de renovare, costuri ascunse și necesitatea unor investiții mari în modernizare, de la instalații la izolație, care pot să depășească chiar costul unei case noi, motiv pentru care, dacă te hotărăști să cumperi, e important analizezi temeinic starea structurii și bugetul avut la dispoziție. Așadar, înainte de a cumpăra o casă bătrânească, analizează bine toate detaliile și vezi dacă te încadrezi cu banii și cu obiectivele tale. 

Recomandarea autorului: Un celebru economist român trage alarma: „Se sparge bula imobiliară”. Vânzările de apartamente și case se prăbușesc

Recomandarea video

Citește și

MEDIA ARCMEDIA, cel mai mare grup de publishing din România, își continuă demersurile de implementare a unei strategii integrate de dezvoltare
16:02
ARCMEDIA, cel mai mare grup de publishing din România, își continuă demersurile de implementare a unei strategii integrate de dezvoltare
VIDEO Peste 1.500 de porci de la o fermă din Mehedinţi au fost sacrificaţi, după confirmarea unui focar de pestă porcină africană
15:43
Peste 1.500 de porci de la o fermă din Mehedinţi au fost sacrificaţi, după confirmarea unui focar de pestă porcină africană
ULTIMA ORĂ Ce prevede proiectul de creștere a salariului minim. Ministerul Muncii a publicat documentul
15:03
Ce prevede proiectul de creștere a salariului minim. Ministerul Muncii a publicat documentul
POLITICĂ Ciprian Ciucu își depune astăzi jurământul pentru funcția de primar general al Capitalei. Anunțul a fost făcut cu doar patru ore înainte de ceremonie
14:12
Ciprian Ciucu își depune astăzi jurământul pentru funcția de primar general al Capitalei. Anunțul a fost făcut cu doar patru ore înainte de ceremonie
POLITICĂ Adio „punți” de zile libere pentru bugetari? Cum vrea Bolojan să taie zilele libere dintre sărbători
13:56
Adio „punți” de zile libere pentru bugetari? Cum vrea Bolojan să taie zilele libere dintre sărbători
Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Digi24
Vladimir Putin, anunț în fața a sute de jurnaliști despre negocierile pentru pace
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather, anunț de ultimă oră: Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Mierea miraculoasă din România, mai puternică decât unele antibiotice. Depășește în eficiență multe produse faimoase la nivel mondial
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Cancan.ro
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
„Apogeul extincției” este aproape: Pământul va pierde 3.000 de ghețari pe an
INEDIT Imagini de necrezut. Cămilele merg prin zăpadă, în nordul Arabiei Saudite
16:06
Imagini de necrezut. Cămilele merg prin zăpadă, în nordul Arabiei Saudite
EXTERNE Ambasada SUA la București a publicat raportul anual al lui Trump: Președintele a adus Statele Unite la un nivel istoric de pace, putere și securitate
16:02
Ambasada SUA la București a publicat raportul anual al lui Trump: Președintele a adus Statele Unite la un nivel istoric de pace, putere și securitate
PROTEST Fermierii francezi protestează în fața casei lui Macron din Le Touquet și consideră că amânarea unei decizii până în ianuarie nu este suficientă
15:29
Fermierii francezi protestează în fața casei lui Macron din Le Touquet și consideră că amânarea unei decizii până în ianuarie nu este suficientă
HOROSCOP Horoscop 20 decembrie 2025. Leii își urmăresc atent obiectivele
15:00
Horoscop 20 decembrie 2025. Leii își urmăresc atent obiectivele
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu îl pune la punct pe Bolojan, după ce a impus sancțiuni pentru încălcarea protocolului: „Nu știu ce avea în cap”
14:28
Sorin Grindeanu îl pune la punct pe Bolojan, după ce a impus sancțiuni pentru încălcarea protocolului: „Nu știu ce avea în cap”
Guvernul multinaționalelor! Românii, cocoșați de taxe și impozite, se pregătesc de cele mai sărace sărbători. Companiile primesc un cadou nesperat pe final de an: Bolojan le înjumătățește impozitul
14:21
Guvernul multinaționalelor! Românii, cocoșați de taxe și impozite, se pregătesc de cele mai sărace sărbători. Companiile primesc un cadou nesperat pe final de an: Bolojan le înjumătățește impozitul

Cele mai noi