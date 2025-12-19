Sorin Grindeanu îl pune la punct pe Bolojan, după ce a impus sancțiuni pentru încălcarea protocolului: „Nu știu ce avea în cap”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a comentat, într-o conferință de presă, la Buzău, inițiativa lui Bolojan de a impune sancțiuni în coaliție, dacă protocolul nu este respectat. Social-democratul a dat de înțeles că nu este de acord cu propunerea premierului. Acesta a subliniat că o modificare benefică la protocol ar fi posibilitatea demiterii unui ministru, chiar dacă partidul din care provine nu este de acord.

Sorin Grindeanu a menționat că nu vede nimic greșit în votul PSD pe moțiunea pentru demiterea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, chiar dacă, la nivel formal, a însemnat o încălcare a protocolului. Referitor la ideea lui Bolojan de a impune sancțiuni pentru încălcarea protocolului, Grindeanu a afirmat: „Nu știu ce avea în cap”.

„Nu știu ce avea în cap (n.r. – Ilie Bolojan) când spune aceste lucruri. Poate facem pârghii mai bune ca atunci când avem un ministru care face un management prost, cum e cel de la Mediu, să poată fi schimbat, chiar dacă se opune partidul din care provine.

În acest moment suntem în această situație. Avem un ministru al Mediului care și-a dovedit incompetența, care a avut un vot în Senat pe o moțiune. Eu cred că nu mai poate continua”, a declarat Sorin Grindeanu.

„N-o să ne încurce o hârtie”