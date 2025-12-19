Prima pagină » Știri politice » Sorin Grindeanu îl pune la punct pe Bolojan, după ce a impus sancțiuni pentru încălcarea protocolului: „Nu știu ce avea în cap”

Sorin Grindeanu îl pune la punct pe Bolojan, după ce a impus sancțiuni pentru încălcarea protocolului: „Nu știu ce avea în cap”

Ruxandra Radulescu
19 dec. 2025, 14:28, Știri politice

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a comentat, într-o conferință de presă, la Buzău, inițiativa lui Bolojan de a impune sancțiuni în coaliție, dacă protocolul nu este respectat. Social-democratul a dat de înțeles că nu este de acord cu propunerea premierului. Acesta a subliniat că o modificare benefică la protocol ar fi posibilitatea demiterii unui ministru, chiar dacă partidul din care provine nu este de acord. 

Sorin Grindeanu a menționat că nu vede nimic greșit în votul PSD pe moțiunea pentru demiterea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, chiar dacă, la nivel formal, a însemnat o încălcare a protocolului. Referitor la ideea lui Bolojan de a impune sancțiuni pentru încălcarea protocolului, Grindeanu a afirmat: „Nu știu ce avea în cap”.

„Nu știu ce avea în cap (n.r. – Ilie Bolojan) când spune aceste lucruri. Poate facem pârghii mai bune ca atunci când avem un  ministru care face un management prost, cum e cel de la Mediu, să poată fi schimbat, chiar dacă se opune partidul din care provine.

În acest moment suntem în această situație. Avem un ministru al Mediului care și-a dovedit incompetența, care a avut un vot în Senat pe o moțiune. Eu cred că nu mai poate continua”, a declarat Sorin Grindeanu.

„N-o să ne încurce o hârtie”

„N-avem pârghii în protocol prin care să reglăm aceste lucruri, ceea ce nu e în regulă. Și eu cred că e cazul să lăsăm la o parte orgolii politice, să propunem oameni care să ocupe funcții în Guvern, care știu ce au de făcut și nu să se specializeze la locul de muncă și să învețe să fie ministru după ce au depus jurământul, așa cum e la Mediu.

O mai spun o dată dacă ar fi să votăm în fiecare săptămână, în fiecare zi o moțiune și acum s-a votat în Senat împotriva doamnei Buzoianu, o s-o facem pentru că n-o să ne încurce o hârtie, atâta timp cât în partea cealaltă am avut peste 100.000 de oameni fără apă. Incompetența unui ministru nu stă într-o într-un protocol de acest tip”, a declarat Sorin Grindeanu.

