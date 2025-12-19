În baza Hotărârii de Guvern emisă şi adoptată pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, s-a pus în transparenţă proiectul care reglementează majorarea salariului minim. În intervalul 19-28 decembrie, sunt aşteptate sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect.

Potrivit noii legi, din primul articol reiese că, „începând cu data de 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art.164 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 4.325 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 166,667 ore pe lună, reprezentând 25,949 lei/oră.”

Iar în cel de-al doilea articol este specificat faptul că „la data prevăzută la art.1, Hotărârea Guvernului nr. 1506/2024, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 1185 din 28 noiembrie 2024, se abrogă.”

Sugestiile şi propunerile se pot transmite şi la adresa de mail [email protected] în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site (19.12.2025 – 28.12.2025).

Proiectul are şi o notă de fundamentare realizată de cei de la Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, care sunt şi iniţiatorii documentului.

