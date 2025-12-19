Adio „punți” de zile libere pentru bugetari? Cum vrea Bolojan să taie zilele libere dintre sărbători

Guvernul ar putea renunța la tradiționalele „punți” de zile libere pentru angajații din sectorul public. Surse politice spun pentru Gândul că premierul Ilie Bolojan ia în calcul eliminarea zilelor libere acordate între sărbătorile legale, iar măsura ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2026.

Premierul Ilie Bolojan le-a pus din nou gând rău bugetarilor. Conform unor surse politice care au făcut declarații exclusive pentru Gândul, șeful Executivului ar vrea să elimine definitiv „punțile” dintre zilele libere oferite de Stat.

Dacă decizia se confirmă, bugetarii nu ar mai primi liber în zilele lucrătoare „lipite” de sărbători, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani. Practic, atunci când o sărbătoare legală cade joi sau marți, ziua de vineri sau de luni nu ar mai fi declarată liberă prin hotărâre de guvern.

Pentru mulți bugetari, zilele libere dintre sărbători au devenit o obișnuință. Acestea le permiteau să lege mini-vacanțe fără a-și lua alte zile din concediul de odihnă. Dacă planul premierului va fi pus în aplicare, 2026 ar putea fi primul an în care bugetarii nu vor mai beneficia de aceste „punți”.

Încă o măsură de austeritate

Dacă măsura intră în vigoare, ar deveni parte din seria amplă de tăieri bugetare și concedieri impuse de Bolojan de când și-a preluat mandatul. În ultimele luni, Guvernul a redus cheltuieli, a restructurat instituții și a operat concedieri în domeniul administrativ, măsuri justificate prin nevoia de a reduce deficitul bugetar.

