Prima pagină » Diverse » Furt din capela Sf. Petru din Lucerna:”Este foarte dezamăgitor”

Furt din capela Sf. Petru din Lucerna:”Este foarte dezamăgitor”

Oana Zvobodă
04 oct. 2025, 16:12, Diverse
Furt din capela Sf. Petru din Lucerna:

O carte cu interpretări LGBT, numită și „Biblia Queer”, a fost furată din capela Sfântul Petru din Lucerna, relatează spzh.eu. Cartea, editată de Jack Guiness, conține eseuri ale unor figuri queer cunoscute precum Elton John, Graham Norton, care celebrează o persoană queer din istorie, care a inspirat autorul.

Nu se întâmplă pentru prima dată, când lucrarea, o colecție de texte în care persoane queer celebre scriu despre figuri iconice din istoria comunității, este furată din această capelă.

Controversata lucrare a fost mai întâi distrusă și apoi furată. Ea a fost înlocuită cu un exemplar nou, dar incidentul s-a repetat, spre dezamăgirea comunității LGBT.

„Acest furt mă întristează și arată că, în chestiunile de toleranță față de persoanele queer, atât în interiorul, cât și în afara bisericilor, mai sunt multe de pus la punct”, a declarat liderul Alianței Catolicilor Egali.

Totodată, conotația simbolică a furtului e dublată de alte gesturi, la fel de relevante pentru lipsa de susținere a comunității enoriașilor LGBT. De multe ori au fost rupte fluturașe LGBT, au fost furate afișe, inventarul a fost deteriorat, iar în cartea de oaspeți a catedralei, printre multe alte mesaje, a fost scris unul lung, în care autorul explică de ce este homosexualitatea „un păcat grav”.

„Este foarte dezamăgitor”, declară un teolog

Mai mulți reprezentanți ai comunități și-au exprimat dezmăgirea că noul Papă al lumii catolice nu pare să fie atât de deschis la reforme ca predecesorul său, Francisc.

„Este foarte dezamăgitor”, declară un teolog, care adaugă, însă, că „Vaticanul nu va putea să reducă la tăcere toate vocile progresiste. Libertatea va triumfa, în cele din urmă”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Papa Leon al XIV-lea susține că cei care se opun avortului, dar sunt în favoarea pedepsei cu moartea, „nu sunt cu adevărat pro-viaţă”

Vizită la Vatican, la începutul pontificatului Papei Leon al XIV-lea: Regulile de respectat și prețurile pe care orice turist trebuie să le cunoască

Mediafax
Planeta Y? Astronomii găsesc noi indicii despre existența unei lumi ascunse în sistemul nostru solar
Digi24
Un american de 23 de ani a căzut de la 700 de metri, pe un traseu montan. 500 de oameni l-au văzut în direct pe TikTok
Cancan.ro
Ce RISCĂ Anda Adam după ce a încălcat contractul semnat cu Antena 1. Secretul divulgat a stârnit dezbateri aprinse
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Adevarul
Trotinetele și RCA pe CNP. Șeful ASF reacționează la propunerea controversată a lui Titi Aur
Mediafax
Monedă cu chipul lui Donald Trump, pregătită pentru aniversarea a 250 de ani de la independența SUA
Click
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Digi24
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință cu arma nucleară: „Începutul unui război amplu”
Cancan.ro
SINGURA băutură benefică pentru creier care ajută și la slăbit, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: 'Miracol pe pământ!'
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Român căutat pentru tentativă de omor în Belgia, prins în Cluj. Şi-a bătut şi înjunghiat fosta soție
StirileKanalD
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
KanalD
Un muzician de 29 de ani, din Cluj-Napoca, a fost operat pe creier în timp ce cânta „Nunta lui Figaro”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
Motivul NR.1 pentru divorțuri și despărțiri
Capital.ro
Tipurile de construcții care nu mai au nevoie de autorizație. Senatul a adoptat propunerea legislativă
Evz.ro
Artiști care și-au amânat concertul în ultimul moment. Mii de fani, dezamăgiți
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Experiența dezamăgitoare de care a avut parte Culiță Sterp, în trenul spre concertul din Augsburg! Artistul nu a fost deloc mulțumit: "Problema e că nu vine nimeni!"
RadioImpuls
Sean „Diddy” Combs, condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare! Rapperul a fost achitat de acuzațiile care i-ar fi putut aduce o condamnare pe viaţă. Ce au declarat copiii lui: „Nu suntem aici pentru a-i scuza greşelile”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Un studiu confirmă: toți suntem spionați constant pe rețelele sociale
EXTERNE O moldoveancă care s-a căsătorit în Coreea de Sud explică motivul pentru care NUNȚILE durează doar 30 de minute
17:21
O moldoveancă care s-a căsătorit în Coreea de Sud explică motivul pentru care NUNȚILE durează doar 30 de minute
ACTUALITATE Povestea tragică a Mariei Cojocaru, o badantă româncă din Italia care a murit în singurătate și a ajuns să fie îngropată din mila comunității
17:19
Povestea tragică a Mariei Cojocaru, o badantă româncă din Italia care a murit în singurătate și a ajuns să fie îngropată din mila comunității
VIDEO Iarnă în toată regula în Masivul Postăvaru. A NINS până la baza pârtiei în Poiana Brașov
17:08
Iarnă în toată regula în Masivul Postăvaru. A NINS până la baza pârtiei în Poiana Brașov
SHOWBIZ Mogulul Voiculescu povestește că l-a împrumutat cu bani pe mogulul Adrian Sârbu ca să facă PRO TV: „L-am întrebat cât are nevoie”
16:57
Mogulul Voiculescu povestește că l-a împrumutat cu bani pe mogulul Adrian Sârbu ca să facă PRO TV: „L-am întrebat cât are nevoie”
ACTUALITATE Rețetă de plăcintă cu brânză dulce. Cum să prepari un desert cu textură pufoasă
16:42
Rețetă de plăcintă cu brânză dulce. Cum să prepari un desert cu textură pufoasă
EXTERNE Cine este Sanae Takaichi, posibil prima FEMEIE premier a Japoniei a cărei misiune este să înfrunte tarifele lui Trump
16:31
Cine este Sanae Takaichi, posibil prima FEMEIE premier a Japoniei a cărei misiune este să înfrunte tarifele lui Trump