Ion Cristoiu: „Lumea multipolară vine din apariția unor state care până recent erau colonii sau nu contau”

Andrei Rosz
14 feb. 2026, 10:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum lumea multipolară aduce state care până recent nu contau. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Uite, se trece de la lumea unipolară, care a fost lumea americană, la o lume multipolară. Ea nu e constituită. Lumea multipolară vine, această nevoie, dintre câteva mari transformări istorice. Una dintre ele este apariția unor state care până mai ieri erau colonii.

„Uite, se trece de la lumea unipolară, care a fost lumea americană, la o lume multipolară. Ea nu e constituită. Lumea multipolară vine, această nevoie, dintre câteva mari transformări istorice. Una dintre ele este apariția unor state care până mai ieri erau colonii. India… Adică, ceva s-a întâmplat pe plan internațional între timp. China… Deci țări care nu contau până în 1990. Da, și atunci avem America… Avem o masă… Avem America, avem Rusia, hai să zicem, deși economic nu ar merita, dar e putere militară. Bun, China avem. Hai să spunem, India. Problema este… Ce faci, vine Europa toată sau numai anumite state din Europa? Pentru că întrebarea care se pune… Este un singur loc. Pe locul ăla, cine stă? Stă Uniunea Europeană sau Europa? Nu e totuna Uniunea Europeană cu Europa.”, a explicat jurnalistul.

