Ion Cristoiu: „Lumea multipolară vine din apariția unor state care până recent erau colonii sau nu contau”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum lumea multipolară aduce state care până recent nu contau. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Uite, se trece de la lumea unipolară, care a fost lumea americană, la o lume multipolară. Ea nu e constituită. Lumea multipolară vine, această nevoie, dintre câteva mari transformări istorice. Una dintre ele este apariția unor state care până mai ieri erau colonii.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum lumea multipolară aduce state care până recent nu contau. Acesta a început prin a spune că lumea multipolară vine din cauza unor mari schimbări istorice. Jurnalistul susține că state care nu contau, cum ar fi India, vor la masa negocierilor. Problema, în perspectiva acestuia, este cum se va poziționa Europa. Cristoiu subliniază diferența dintre Europa și conceptul de Uniune Europeană. Întrebarea acestuia este dacă la masa negocierilor vor fi statele Europene sau Uniunea Europeană.